El fiscal pide 2 años y medio de cárcel por el atropello mortal a un peatón

La Fiscalía solicita una pena de dos años y medio de prisión para S.C.C. como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, al considerarle responsable del atropello mortal de B.T.M,. quien falleció una semana después del trágico suceso por fracaso multiorgánico, tal y como recoge el Ministerio Público en su escrito de calificaciones. El fiscal reclama además para el acusado la privación del derecho a conducir vehículos por tiempo de cuatro años, así como que indemnice, junto con la compañía de seguros y la mercantil para la que trabajaba en el momento de los hechos, con 116.000 euros a la esposa del fallecido y con 20.000 euros al hijo de ambos.

El fatal accidente tuvo lugar el 9 de diciembre de 2015, al mediodía, en la avenida de Valladolid de la capital, cuando el acusado conducía un camión de la empresa en la que era empleado. Según estima el fiscal, «venía circulando con una completa desatención a las circunstancias del tráfico y a la señalización viaria», con lo que al llegar a la altura del número 58 de dicha avenida no se apercibió de la presencia de un peatón que en esos momentos cruzaba de derecha a izquierda la calzada, en un paso de cebra habilitado al efecto. Este punto ya ha sido objeto de más accidentes de tráfico con anterioridad.

El Ministerio Público recalca que el punto del accidente es un tramo recto, con perfecta visibilidad y que en el momento de los hechos no existía ningún obstáculo que «impidiera, limitara o redujera la perfecta observancia de las circunstancias viarias».

El paso de peatones está igualmente señalizado horizontal y verticalmente, insiste el fiscal, que considera que no había obstáculo alguno que impidiera observar el acceso de peatones desde la acera a la calzada. No obstante, el acusado «no respecto la prioridad del paso» del peatón, al que atropelló provocando que saliera desplazado varios metros y quedara tendido en la calzada.

Como consecuencia de estos hechos, B.T.M., de 53 años, sufrió «un gravísimo traumatismo craneoencefálico con graves lesiones cerebrales» que determinaron su fallecimiento días después por «fracaso multiorgánico».

El juicio contra S.C.C. está previsto que se celebre el próximo miércoles 14 de marzo en el Juzgado de lo Penal de Soria.