El fiscal pide 7 años de cárcel para tres socios por impagos a la Seguridad Social que suman 183.000 euros

Siete años y medio de prisión es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para tres socios de dos empresas de un mismo grupo a los que acusa de impagos a la Seguridad Social por 183.988,95 euros, correspondientes a tres años y nueve meses, entre 2013 y 2016.

La Fiscalía pide penas de prisión, multas equivalentes al dinero que estima que defraudaron y que indemnicen, conjuntamente y de manera solidaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social en la misma cantidad supuestamente defraudada, 183.988,95 euros.

Además, el Ministerio Público solicita para los tres acusados, que son hermanos y se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Soria los próximos días 17 y 18 de mayo, que no puedan obtener subvenciones o ayudas públicas o disponer de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante al menos seis años.

Según el Ministerio Fiscal, dos de los acusados son socios y administradores solidarios de una mercantil cuyo objeto social es el transporte de mercancías por carretera; compraventa, alquiler, importación, exportación de cualquier clase de vehículos; concesionario de cualquier marca comercial de vehículos; engrase, lavado, reparación, revisión y mantenimiento de toda clase de vehículos; taller de reparación de chapa y pintura; prestación de servicios forestales, comercio de madera y promoción; y construcción compraventa, arrendamiento, gestión y administración de bienes inmuebles. Los socios de esta sociedad, y que están encausados, son J. A. C. Y. y P. B. C. Y.

Asimismo, estos dos y otra hermana, J. M. C. Y., son socios de una segunda empresa, dedicada también a la compraventa, alquiler y reparación de vehículos tanto nacionales como de importación, transporte de vehículos por carretera; promoción, construcción de edificaciones; engrase y lavado de vehículos; compraventa de todo tipo de inmuebles y empresas; alquiler de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; realización de todo tipo de actividades inmobiliarias; intermediación en operaciones de transporte; realización de operaciones de logística y producción de cualquier tipo de energías renovables.

Para la Fiscalía, «pese a ser constituidas bajo la apariencia de ser mercantiles independientes y sin ninguna conexión entre ellas, constituyen un grupo de empresas al encontrarse, pese a esa apariencia, dichas mercantiles interrelacionadas entre sí, bajo una misma dirección familiar, con prácticamente los mismos administradores y socios, todos ellos de la misma familia; siendo que comparten el mismo domicilio social, en el polígono industrial Las Casas de Soria; siendo que su objeto social es prácticamente coincidente».

En este sentido, el fiscal precisa que las actividades de las dos sociedades están relacionadas «con el transporte de mercancías por carretera; compraventa, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos de todo tipo; y actividades en el campo inmobiliario; mercantiles en las que se ha producido una compraventa de servicios y bienes entre sí; produciéndose con ello una confusión de sus patrimonios y una apariencia de caja única; mercantiles en las que existen clientes y proveedores comunes; mercantiles entre las que se ha producido un traspaso de trabajadores y existen prestaciones de servicios indiferenciados por alguno de los trabajadores en ambas empresas; mercantiles que se autodefinen en su página web como grupo de empresas, facilitando mismo número de teléfono, fax y correos electrónicos de contacto y que comparten un único contrato con Muprespa como servicio de prevención externo».

Para el Ministerio Fiscal, los encausados con la constitución de las dos empresas, con distintas denominaciones, eludieron el pago de cuotas y otros conceptos a la Seguridad Social durante los años 2013, 2014, 2015 y de enero a septiembre de 2016, «creando asimismo la apariencia, para eludir sus responsabilidades, de que dichas deudas debían ser atribuidas a las respectivas mercantiles a las que afectaban de manera individualizada como compartimentos estancos e independientes, sin ninguna conexión patrimonial y de ningún tipo entre ellas, cuando la realidad es que constituyen un mismo grupo empresarial con igual domicilio social, idéntico objeto social, similar plantilla y actividad de las mismas».

En concreto, según la Fiscalía en las conclusiones provisionales, una de las sociedades, la constituida por J. A. C. Y. y P. B. C. Y., realizó impagos a la Seguridad Social durante los años 2013, 2014, 2015 y de enero a septiembre de 2016 por 64.848,48 euros.

Además, el representante del Ministerio Público fija la cantidad impagada a la Seguridad Social por la segunda sociedad, cuyos socios son J. A. C. Y., P. B. C. Y. y J. M. C. Y., en 119.140,47 euros, de manera que cuantifica los impagos como grupo de empresas de las dos sociedades en 183.988,95 euros. Para el fiscal, existe dos delitos de fraude a la Seguridad Social, uno por cada una de las sociedades o, alternativamente un delito de fraude a la Seguridad Social como grupo de empresas.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución para sus clientes al considerar que: «Es cierto que, en los periodos de tiempo indicados por las acusaciones, se produjeron impagos a la Seguridad Social pero no es cierto que los mismos fueran realizados de forma dolosa o por elusión de pagos». Además, el representante legal de los encausados niega en las conclusiones provisionales que los acusados hubieran formado un grupo de empresas «fraudulento».

El abogado de los acusados abunda en el escrito de calificaciones que los trabajadores de cada mercantil cobran sus nóminas de cada empresa a la que pertenecen, de forma completamente diferenciada, que los objetos sociales de cada mercantil difieren entre sí y que la clientela o fondo de comercio de cada una de las mercantiles es «completamente diferente».

En este sentido, el representante legal de los encausados señala que: «Los códigos de cotización de cada mercantil son diferentes y, cada una de las dos empresas, tienen su propia deuda con la Seguridad Social, como así se establece en los escritos de acusación».

La defensa niega en su escrito de calificaciones el trasvase de trabajadores y asegura que los impagos se produjeron por «la imposibilidad de pagar» y no llegan a la cuantía de 50.000 euros anuales.

«No ha existido nunca trasvase de trabajadores, de una a otra empresa y cada una tiene un teléfono de contacto diferente y, desde el periodo marcado por las acusaciones y comprendido entre los años 2013 y hasta el mes de septiembre de 2016, las cantidades que se dicen defraudadas y que son impagos por imposibilidad de hacer frente a los mismos, no alcanzan el parámetro anual que establece el artículo 307 del vigente Código Penal de 50.000 euros, según los propios datos que obran en las actuaciones y según los aportados en los escritos de acusación», indica el representante legal de los tres acusados.

En este sentido, matiza que: «Únicamente alcanzaría el límite económico establecido en el mencionado Código Penal, si se estimara que ambas mercantiles formaran un grupo patológico de empresas o un grupo fraudulento de empresas, circunstancias que, a la vista de la jurisprudencia aportada, se antoja imposible en esta caso». El abogado defensor afirma que sus tres clientes «no han burlado el pago de la deuda a la Seguridad Social ni han tenido ánimo defraudatorio, esencial para la apreciación de la existencia de este delito, simplemente, no han podido pagar a la Seguridad Social».