El fiscal pide cárcel para el director de una clínica dental por apoderarse de 10.197 euros

Un ex director de la clínica dental Dentix en Soria se enfrenta a una pena de tres años de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida de carácter continuado por supuestamente apropiarse durante su estancia al frente del centro de dinero abonado por clientes por trabajos gerontológicos.

El Ministerio Fiscal considera al exdirector de la mencionada clínica dental entre el 21 de julio de 2014 y el 6 de febrero de 2015, que responde a las iniciales de L.C.M., autor de un delito de apropiación indebida de carácter continuado.

La Fiscalía también acusa a la mujer y el padre de L. C. M. de sendos delitos de apropiación indebida ya que considera que «de común acuerdo» y a través de un «plan previamente concertado» se apropiaron de 6.000 euros de un cliente que ingresó, mediante dos transferencias de 3.000 euros, el dinero en una cuenta bancaria en la que los tres acusados estaban como titulares y autorizados en la cartilla.



La Fiscalía solicita para R. S. B., mujer del ex director de la clínica dental, y para L. C. A., padre de aquel, sendas penas de nueve meses de prisión. Según la acusación del Ministerio Fiscal, el encausado L. C. M. entre el periodo del 21 de julio de 2014 y el 6 de febrero de 2015, coincidiendo con su presencia como director de la clínica dental, se apropió de dos pagos, de 1.980 euros y 2.217,60 euros, de sendos pacientes para su beneficio personal.



En concreto recibió un pago en metálico de 1.980 euros de una clienta y otro, también en metálico, de 2.217,60 euros de otro cliente, cuantía de la que, según el fiscal, se apoderó el acusado.



Además, el acusado, «en connivencia, de común acuerdo y con reparto de las ganancias obtenidas conforme a un plan previamente concertado, se apropió conjuntamente» con los también encausados R. S. B., mujer del acusado, y L. C. A., padre del encausado, de 6.000 euros que un cliente ingresó en una cuenta bancaria de la que es titular R. S. B., y en la que están autorizados los otros dos acusados.



Según el relato del Ministerio Fiscal en las conclusiones preliminares, un cliente ingresó de buena fe a través de dos transferencias sendos ingresos de 3.000 euros en una cuenta bancaria que le indicó el acusado L.C.M., «a sabiendas de que la misma no era titularidad de la clínica Dentix y con la intención de apoderarse del dinero junto con los otros dos encausados», que no han devuelto, ni entregado ninguna de las cantidades referidas al mencionado centro.



El fiscal atribuye a L. C. M. un delito de apropiación indebida de carácter continuado y le pide tres años de prisión. Asimismo, atribuye a los otros dos acusados sendos delitos de apropiación indebida y les pide penas de nueve meses de prisión.



Además, la Fiscalía solicita que el acusado L. C. M. indemnice al representante de la clínica Dentix en la suma de 10.197 euros, de los que 6.000 euros deberán ser satisfechos con carácter solidario por los tres encausados. Los tres encausados se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Soria el próximo 22 de junio.