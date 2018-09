El fiscal pide prisión para un conductor por saltarse dos semáforos y huir de la policía local

os años de prisión es la pena que solicita el Ministerio Público para un conductor que no respetó dos semáforos, no hizo caso a la señalización horizontal y a las órdenes de agentes de la Policía Local que le dieron el alto, si bien las indicaciones no fueron atendidas por el acusado que será juzgado el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal de Soria.

El acusado, que responde a las iniciales de A.A.M., protagonizó además una huida espectacular de la Policía Local en la que realizó un giro prohibido cruzando dos carriles en sentido contrario que obligó a frenar bruscamente a los vehículos que circulaban debidamente por su carril para evitar la colisión.

Según el relato del Ministerio Público en las conclusiones preliminares, el acusado conducía el 28 de agosto de 2016 sobre las 23.55 horas un vehículo cuando «con ánimo de incumplir las normas más elementales de la circulación, no respetó la indicación del semáforo sito en la Avenida de Valladolid, número 47, ni tampoco la señalización horizontal que obligaba el giro a la izquierda».



Según el Ministerio Público en las conclusiones provisionales, los agentes de la Policía Local que realizaban labores de control de tráfico debidamente uniformados y con el vehículo logotipado, y que se encontraban en ese lugar, «procedieron a darle el alto al citado vehículo, a lo que el encausado, con ánimo de quebrantar el principio de autoridad y haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes, procedió a realizar maniobras evasivas».



La Fiscalía relata en las conclusiones preliminares del asunto que el acusado protagonizó con posterioridad una espectacular huida en la que puso en peligro a conductores.



En concreto, siempre según el relato del Ministerio Fiscal en las conclusiones provisionales, en la huida el encausado sorteó los vehículos de la Policía Local y aumentó la velocidad emprendiendo la huida, «no respetando el semáforo en rojo situado en la calle Tarrasa y realizando un giro prohibido cruzando dos carriles en sentido contrario, haciendo frenar bruscamente a los vehículos que circulaban debidamente por su carril para evitar la colisión, continuando la huida por la calle Zaragoza dirección hacia el polígono industrial a gran velocidad, y poniendo en riesgo con esta conducción la integridad física los agentes policiales actuantes».

El conductor, que responde a las iniciales de A.A.M., se sentará el miércoles en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal el próximo miércoles.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de nueve meses de prisión para el acusado como autor de un delito de desobediencia grave, previsto y penado en el artículo 556 del Código Penal, y un año y tres meses de prisión por un delito de conducción temeraria, previsto y penado en el artículo 380.1 del Código Penal.