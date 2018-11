El fiscal solicita 8 meses de cárcel para Yagüe por un delito de desobediencia

La presidenta de la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez de Campo se enfrenta a una pena de ocho meses de cárcel, según solicita la Fiscalía de Soria, al atribuirle un delito de desobediencia a la autoridad judicial previsto y penado en el artículo 556.1 del Código Penal.

El juicio contra la hija del general franquista Juan Yagüe está previsto que se celebre el próximo lunes en el Juzgado de lo Penal de Soria.

El fiscal señala en sus calificaciones previas que María Eugenia Yagüe, en su condición de presidenta de la Fundación que lleva su nombre, está obligada a aportar los datos personales de todos los socios de dicha entidad, así como de sus patronos y benefactores, como así lo requiere un requerimiento que data ya de febrero de 2017, según un procedimiento anterior de ejecución de títulos judiciales tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Burgo de Osma.

La Fiscalía sostiene que se ha hecho ya varios requerimientos a María Eugenia Yagüe en este sentido, advirtiéndole de la adopción de medidas coercitivas si persistía en su actitud de no proporcionar la información requerida por el Juzgado de El Burgo de Osma. La última providencia fue en septiembre de 2017, dictada en una pieza separada de sanciones por mala fe procesal, a raíz de la «desatención reiterada» por parte de María Eugenia Yagüe a los requerimientos realizados. Esta providencia le fue notificada en septiembre de 2017, pidiéndole nuevamente que suministrara al órgano judicial la información solicitada, informándole de que en el caso de incumplir se enfrentaría a un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. No obstante, la acusada no aportó la información requerida. María Eugenia Yagüe está llamada a declarar el lunes como principal prueba de la causa del Juzgado de lo Penal de Soria.

Por otro lado, en la página web de la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez de Campo se enuncia el nombre de los 21 patronos de la misma, entre los que se encuentran abogados, empresarios, historiadores, economistas, militares, registradores de la propiedad, arquitectos, administrativos y amas de casa y catequistas, tal y como se informa en la web, donde se recogen también los estatutos de la Fundación, en los que figura que «los patronos desempeñarán sus funciones durante cuatro años, pudiendo ser reelegidos, con la excepción de la presidenta fundadora, que es un cargo vitalicio».

María Eugenia Yagüe declinó hacer declaraciones sobre la causa judicial abierta contra ella y emplazó a la celebración de la vista oral para pronunciarse sobre el mismo. «Vamos a esperar a que pase el juicio y después ya hablaré», indicó a las preguntas de este medio.