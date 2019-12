Fiscalía atribuye al chófer del bus de Adradas un delito de homicidio

La Fiscalía de Soria atribuye al conductor del autobús accidentado en septiembre de 2016 en el término municipal de Adradas, en el que falleció una joven logroñesa de 26 años y varias personas resultaron heridas, un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita al Juzgado de Almazán que inicie el proceso de procedimiento abreviado con el objeto de llegar a juicio contra el chófer, al que considera responsable de lo ocurrido. Además del delito de homicidio por imprudencia también le atribuye varios delitos de lesiones, tantos como heridos se registraron, un total de 11 de diferente consideración requirieron ingreso hospitalario.

El proceso judicial se ha demorado más de tres años desde que ocurrieron los hechos, a la espera de que se produjera la sanación de todos los lesionados para poder determinar sus daños y secuelas, imprescindible para concretar los grados de la pena y sobre todo las indemnizaciones que se puedan solicitar cuando el procedimiento llegue a la fase de acusación de la Fiscalía, algo que ocurrirá cuando finalmente concluya la instrucción, de la que tiene que encargarse el Juzgado de Almazán por ser al que corresponde la localidad de Adradas.

La Fiscalía entiende que es el conductor del autobús accidentado, en el que viajaban 45 personas, el responsable de lo ocurrido por imprudencia grave, y así se lo ha hecho saber al Juzgado, que es ahora quien tiene que decidir sobre las actuaciones a seguir.

El accidente se produjo en torno a 17.30 horas en el kilómetro 24 de la A-15, Autovía de Navarra, en sentido Madrid, cuando el autobús de la empresa ALSA, que había partido de la estación de Logroño con destino a Madrid, colisionó por alcance contra un vehículo articulado que circulaba por delante y debido a un problemas de velocidad en el camión lo hacía «con la luz de preseñalización, intermitentes y ocupando parte del arcén para indicar su situación de anormalidad», como recogía el atestado. Sin poder precisar dicha velocidad, sí que dijo que era lenta y que su intención era sacar el vehículo de la autovía.

El mismo chófer, que también resultó herido, aseguró ante la Guardia Civil, y así quedó recogido en el atestado del accidente, que durante la conducción se le habían caído las hojas de ruta y aunque no llegaron a tocar el suelo, al cogerlas perdió de vista la carretera, un aspecto este último que luego negó en su declaración de febrero 2017, asegurando que a pesar de ese percance nunca dejó de ver la calzada. Afirmó que sí se percató del camión delante, pero sin recordar si llevaba las luces de preseñalización porque todo ocurrió muy rápido, y que no realizó maniobra previa al accidente porque cuando quiso darse cuenta ya estaba encima de dicho vehículo articulado, que parecía circular más lento de lo normal. No se encontraron huellas o vestigios de deslizamiento o frenado por parte del autobús siniestrado. El conductor del camión declaró que no llegó a adelantarle ningún vehículo si bien vio al autobús venir en la distancia, y se reconoció sorprendido pues estaban solos en la autovía en ese momento y había carril y medio para adelantar sin ningún problema.

De hecho, el informe técnico definitivo del accidente –diciembre de 2016– concluye como causa del accidente «la distracción o la desatención en la conducción» por parte del conductor del autobús de la compañía Alsa.

Ese documento explica que la colisión por alcance del autobús con el semiremolque del camión ocasionó un impacto brutal por que motivó que los asientos del lateral derecho, de la parte delantera, fueran arrancados de sus anclajes y proyectados hacia la carretera junto con los usuarios que los ocupaban, ocasionando el fallecimiento de la usuaria del asiento número 11 del autobús, quien llevaba puesto el cinturón de seguridad, así como lesiones graves a nueve de los viajeros.

En cuanto al camión implicado, el estudio de velocidad del tacógrafo detecta que la avería del vehículo comenzó a las 15.17 horas y que circulaba a 88 kilómetros por hora.

La marcha se redujo minutos después aminorándose hasta los 6 kilómetros por hora finales. El informe añade que de los datos objetivos se desprende una avería mecánica que le obligó a circular a una velocidad anormalmente reducida.