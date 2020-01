Foes acudirá a Bruselas a defender los fondos para la despoblación

La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), en la que participa la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) se desplazará a la Bruselas la próxima semana para defender en el seno de la UE que el reparto de los fondos estructurales tenga en cuenta la variable de la despoblación, según avanzó ayer la directora general de la patronal soriana, Marian Fernández. A nivel europeo se vive un momento «crítico» ya que se está en pleno proceso negociador entre las instituciones de la UE sobre la inclusión de la despoblación como criterio a la hora de repartir los fondos. Además, también se ha solicitado ya una reunión con la recientemente nombrada vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.



Fernández resaltó que el reconocimiento de la UEa la despoblación «es un tema complejo», pero advirtió que «cuando comenzamos a hablar no imaginábamos que estaríamos hoy en el punto en el que estamos». Desde Foes recalcaron que la despoblación «se reconoce» tanto a nivel nacional como en la Comisión de la Unión Europea. «En este momento estamos en un punto crítico porque el parlamento, la comisión y el consejo están debatiendo acerca de si se incluye la despoblación como un elemento para tener en cuenta en el reparto de los fondos europeos», explicó.



Foes, a través de la SSPA, está «totalmente alerta» de lo que ocurre en las reuniones que se están produciendo en el seno de la UE y a finales de la semana que viene se desplazarán a Bruselas «para seguir atando cabos». «El momento es clave», insistió Fernández. La directora general de Foes también avanzó que la SSPA estará presente en un grupo de trabajo en el que posteriormente se negociará el acuerdo de asociación entre España y la UE.



Fernández comentó que «nos encantaría ver resultados inmediatos», pero advierte que es «un proceso lento». «Vamos por buen camino, pero los cambios esenciales no se producen de la noche a la mañana, hace 10 años no nos imaginábamos estar en esta situación y que se haya posicionado la despoblación desde un punto de vista político y que puntúe para determinadas cuestiones». «No digo en breve, pero este trimestre es esencial para posicionar nuestro planteamiento que ya no es solo nuestro, sino que lo han adoptado muchas organizaciones y colectivos».



Desde Foes se destacó esa doble vía de negociación tanto a nivel estatal como europeo para influir en las políticas que puedan desarrollarse para frenar la despoblación. «Siempre decimos que se trabaja en dos niveles, el de Españ y el de la UE, y no tienen que ir en paralelo necesariamente», explica. En la UE el trabajo está enfocado a la reclamación de fondos «pero también a que las zonas despobladas tengan otro tipo de tratamiento, hablamos de cuestiones fiscales o de que puntúen más en las subvenciones, a la larga, es más dinero de manera directa o indirecta».

En el plano nacional, hay «otro tipo de negociación». «Por una parte esperamos que se luche por la despoblación en el Consejo europeo, pero también trabajamos en planteamientos puntuales de legislación, cuestiones de tratamiento fiscal, en la extensión de los servicios esenciales o que haya una legislación diferenciada en zonas despobladas». Fernández insistió en que «son dos niveles de trabajo, no excluyentes sino complementarios».



La posibilidad de que territorios como Soria cuenten con fondos de la UE para combatir la despoblación ha sido objeto de una larga batalla a lo largo de los últimos años. Hace poco menos de un año se dio un paso clave, y casi decisivo cuando a finales de marzo el Parlamento Europeo aprobó los reglamentos específicos que marcarán el reparto de los Fondos Feder y el fondo de Cohesión para el periodo 2021-2027 con la inclusión, entre otras cuestiones, que al menos el 5% de los Feder se destinará a corregir los desequilibrios demográficos. Esta decisión abría una nueva fase en la que abre una nueva fase en la que la Eurocámara defiende esa posición en las negociaciones con el Consejo Europeo –el Gobierno de la UE formado por los dirigentes de los Estados miembros– .



En el texto aprobado, hay varios aspectos relevantes que inciden en la lucha contra el problema de la despoblación que sufren territorios como Soria. En primer lugar, se establece que el Fondo Feder «debe prestar una atención más específica al cambio demográfico como reto fundamental y ámbito prioritario en el diseño y la aplicación de los programas». Otro punto importante es que para que la lucha contra la despoblación sea más efectiva «las acciones deben basarse en programas, ejes o estrategias territoriales integradas». Dichas estrategias «también pueden beneficiarse de un enfoque de financiación múltiple» que incluya los diferentes fondos que tiene habilitados la Unión Europea.



Como aspecto clave, en el artículo 9 del reglamento se introduce que «al menos el 5% de los recursos del FEDER disponibles a escala nacional en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, que no sean para asistencia técnica, serán asignados al desarrollo territorial integrado en zonas no urbanas que padecen desventajas naturales, geográficas o demográficas». En ese mismo apartado se incide en que «al menos el 17,.5% de esa cantidad se asignará a las zonas y comunidades rurales».