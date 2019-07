FOES dice que el pleno empleo en Soria traslada «tintes de debilidad»

Para la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) la baja tasa de desempleo en Soria «tiene una lectura de fortaleza» porque se aproxima a una situación de pleno empleo, pero también presenta «muchos tintes de debilidad», ya que según el vicepresidente de la patronal soriana, Víctor Mateo, tiene relación directa con la despoblación, el principal problema de Soria, por delante de infraestructuras, paro, precios de energía, elevada fiscalidad e inestabilidad política. Una situación que «debe preocuparnos porque el recurso del factor humano es imprescindible para el desarrollo de actividades empresariales y el hecho de que no haya mano de obra es un escollo que puede afectar de forma negativa», lo que hace más necesario que nunca «la atracción de trabajadores». Es una de las principales conclusiones de la encuesta Los economistas opinan que presentó ayer la economista Mercedes Ciria Berzosa. Se trata de la tercera entrega de carácter trimestral amparada por FOES.



Precisamente los economistas de Soria estiman que la provincia seguirá creciendo por debajo de la economía española, un 1,8% frente al PIB nacional, que lo sitúan en un 2,2%. De igual modo, para el año 2020 esperan que el crecimiento de la economía de Soria se sitúe alrededor del 1,5%, un 0,4% por debajo de la media nacional.



Además, el 100% de los economistas consultados coinciden en que la despoblación es el problema más importante que sufre Soria, algo que comparten con provincias como Cuenca y Ávila, si bien lo perciben con un porcentaje menor los profesionales de dichos territorios, indicó Ciria. A este problema le siguen los derivados de las infraestructuras para un 62,5% de los encuestados. Le sigue por orden de importancia, el paro (37,5%) y para un 12,5% el precio de la energía y la elevada fiscalidad.



A este respecto, Víctor Mateo manifestó que el hecho de que la despoblación se incluyera como una de las prioridades de todos los partidos políticos durante la campaña electoral, pero que hasta el momento apenas haya habido movimiento, y menos aún con un Gobierno todavía en ciernes, «es un dejá vu» al que la situación de incertidumbre política no ayuda nada. No obstante, cree que es un tema recurrente que «hay que tratar de una manera positiva, dándole el peso que se merece».



Consideró Mateo que el informe de los economistas es importante para tomar decisiones, pero no es capital, si bien reconoce que subraya lo que piensa FOES y en lo que viene trabajando desde hace tiempo. «Vemos los datos con preocupación, pero al mismo tiempo con optimismo porque implican un crecimiento, de modo que nos tenemos que quedar con esto, si bien tenemos que ver hacia dónde van los parámetros económicos, ya que si el PIB provincial crece a un ritmo más lento que el nacional significa que hay otros sectores, como el industrial, en los que Soria no está creciendo como lo hace el país». A este respecto, destacó Mateo que el sondeo efectuado por los colegiados refleja que la provincia tiene mejor dato que Alemania y Francia, donde el sector primario no es tan importante, pero sí lo es en Soria.



Y es que aunque la actividad de la Unión Europea ha tomado impulso en el primer trimestre de 2019 logrando estabilizar el ritmo de caída iniciado a finales de 2017, y que España sigue liderando el crecimiento en la zona, las tensiones comerciales, el mayor riesgo a un Brexit duro y la situación de incertidumbre política que sufre el país, pueden impactar negativamente en el desarrollo de la economía, puntualizó Mercedes Ciria.



En relación con el paro, Mateo reconoció que la provincia mantiene unos porcentajes que rozan el pleno empleo, que es positivo pero que está vinculado directamente con la despoblación, de modo que constató que existe el riesgo de la falta de mano de obra precisamente por la baja densidad poblacional. Por ello, insistió en que se hace más que necesario que el Gobierno central aumente el cupo de inmigrantes con un destino laboral en Soria, ya que es el que se encarga de regular este tipo de migraciones. Para ello, recordó que la patronal está trabajando con la Junta en contingentes de empleados, con el fin de que la Administración regional haga lo propio con el Ejecutivo nacional.



En este sentido, el vicepresidente de FOES puso sobre la mesa el proyecto Invest in Soria que impulsa la patronal y en el que «está poniendo todos sus esfuerzos», requerirán mano de obra que no se encuentra en la provincia. A este respecto, habló de las negociaciones que se están llevando a cabo para conseguir un mayor tejido industrial, pero no dio más detalles a la espera de que las propuestas se hagan firmes y se conviertan en un realidad en la provincia. «Estamos trabajando en muchas más conversaciones de las que van saliendo, pero esto no es como el interruptor de la luz que lo presionas y se enciende; esto lleva su tiempo». Además, admitió que las «tablas salariales» de la provincia son más bajas que en otros lugares como Guipúzcoa o la Comunidad de Madrid, pero es necesario vender las ventajas de Soria, como el hecho de que vivir en esta provincia es «más barato» a la vez que existe una mayor calidad de vida, aspectos que hacen más fácil formar una familia y establecerse en el territorio soriano que en otras provincias.



La encuesta, realizada por el el Colegio de Economistas de Madrid, fue presentada ayer por Mercedes Ciria Berzosa, una de las seis mujeres que forman parte de la Junta de Gobierno del citado Colegio, en el que se incluyen unos 90 profesionales vinculados con Soria, de los que unos 40 residen en la provincia. El estudio se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio en las provincias del centro de España, como son Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo, siendo del total de los encuestados el 26,7% economistas con domicilio en Soria.