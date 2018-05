FOES exige «un paso más allá» en las políticas de repoblación

La patronal FOES fue ayer fiel a la entrega de sus premios empresariales, pero también al carácter reivindicativo que les acompaña desde hace años. Las infraestructuras y la despoblación centraron buena parte del discurso del presidente, Santiago Aparicio, quien pidió directamente al consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, que se redoble la apuesta. «Te pido que vayamos un paso más allá, que sin ningún tipo de sonrojo, se apliquen en Soria medidas diferentes y actuaciones distintas, y que si funcionan puedan en un futuro trasvasarse al resto de la comunidad de Castilla y León».

Para el máximo responsable de FOES y a la sazón de la autonómica Cecale, «el hecho de que desde la Administración regional se hable de plan especial para Soria, es ya un paso en sí mismo, porque por primera vez, se reconoce la especial situación de esta provincia, pero del dicho al hecho, hay un trecho, y para ser especial, necesita de algo más, de mucho más».

En sus palabras, «no conseguiremos frenar el problema si lo abordamos con atajos y parches, con medidas cortoplacistas de fácil ejecución, pero ya evidenciada su nula eficacia». Aparicio reprodujo textualmente las demandas lanzadas desde la presidencia en 2008 para reclamar infraestructuras de transporte y comunicación, políticas audaces contra la despoblación, buenas redes eléctricas para soportar la instalación de industrias o especialmente «acuerdos y consensos entre grupos políticos y entre administraciones sobre temas de relevancia que afecten al futuro económico de la provincia».

Sin embargo, diez años después, «cómo se nos queda el cuerpo viendo que las demandas de los empresarios sorianos son las mismas, idénticas, que nada ha cambiado un ápice. Que cuando el mundo se mueve a una velocidad de vértigo, la provincia de Soria va en un tren del siglo XIX, siempre sobre la madera de un vagón de tercera que hubiera dicho Machado», para a continuación repasar todas las áreas.

El presidente de FOES desgranó institución por institución las demandas de los empresarios sorianos. Así a la Diputación, representada por su vicepresidenta, Esther Pérez, le reclamó diálogo social. «Somos una sociedad madura y queremos tomar partido en las decisiones que nos afectan. No se nos da bien ser comparsa; para eso, ya están otros». También reclamó trabajar con el Ayuntamiento de Soria, puesto que «más de tres años sin reuniones, es ya mucho tiempo».

La petición de ser parte activa en el desarrollo de la provincia se hizo extensiva «a todos los ayuntamientos de la provincia». Para la Junta de Castilla y León tuvo palabras de agradecimiento por la puesta en marcha del programa Invest in Soria. «Hoy podemos confirmar, a ciencia cierta, que dos nuevos proyectos industriales de envergadura, se instalaran en dos municipios sorianos, uno en Ágreda y otro en Almazán. Y no sólo eso, sino que en breve estaremos en disposición de hablar de algunos más». Serán «dos o tres» –Aparicio eludió avanzar nombres hasta que se firmen– pero se mantienen contactos con una treintena de todos los sectores.

No obstante y aunque con la mano tendida, fue el Gobierno, a través de su subdelegada en Soria, Yolanda de Gregorio, quien se llevó las peticiones más tangibles. «Necesitamos, primero voluntad, y segundo consignaciones presupuestarias; necesitamos acabar los proyectos que se empiezan, no podemos seguir año tras año, reclamando lo mismo. El acuerdo con la UPN sobre la A15, hace que los plazos y el procedimiento administrativo, se nos caiga como excusa para no acabar lo empezado, o para no empezar lo planificado», señaló el responsable de la patronal.

Más allá de la faceta reivindicativa, la gala de FOES también glosó el papel de los empresarios. Los premios de 2017, entregados ayer, fueron a manos de Felipe Parra (Acristalamientos Vinuesa), Exide Technologies, Blanca López Cano (Espora Gourmet), Embutidos La Hoguera, Miguel Ángel Ruiz (The Point y Grupo Marpe) y la centenaria Farmacia Carrascosa. Eso sí, el aplauso fue «para todos los empresarios grandes o pequeños de esta tierra, por ser quienes invierten, quienes arriesgan, quienes crean riqueza, y puestos de trabajo y quienes contribuyen al bienestar de nuestra sociedad».

Por otro lado, el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández cerró ayer el acto de entrega de los premios FOES alabando el empuje y la diversidad de los empresarios de la provincia. El consejero indicó que tras 25 años de premios podría pensarse que el nivel de los galardonados «pudiera bajar», sin embargo los premiados de este año «reflejan que hay empresarios excelentes que hay que acompañar».

«Hay empresas de la capital y del medio rural, grandes y pequeñas, centenarios y jóvenes pero todas unidas por elementos comunes como el saber arriesgar, su servicio a la sociedad y el compromiso con el empleo y el futuro de Soria», destacó.

Fernández Carriedo recordó que la Comunidad cumple 35 años y que en este tiempo se ha «multiplicado por siete el PIB, por diez las exportaciones y somos líderes en turismo de interior y energías renovables», remarcó. El representante de la Junta hizo referencia a los «momentos difíciles» sufridos por las empresas durante la crisis y puso como ejemplo de superación de las dificultades económicas a las seis empresas premiadas ayer por FOES.

El responsable de Empleo también destacó los buenos datos que ofrece la provincia en materia laboral que se reflejan en la suma de 300 activos y la rebaja de 1.000 parados durante el pasado año colocando a Soria con una tasa del 12,4%, cinco puntos inferior a la media española.

Carriedo no ocultó que «todavía hay problemas» y animó a enfrentarse a retos como la Industria 4.0, o la globalización. Para ello recordó a las empresarios la «voluntad» de la Junta de escuchar sus necesidades a través del Diálogo Social, una herramienta que presume de importantes logros conseguidos a través del consenso como el Plan Industrial o el Plan de Competitividad sin olvidar el Plan Soria. En ese contexto solicitó «coraje» para dialogar y encontrar soluciones «entre todos».