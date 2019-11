Las peticiones de la Diputación o la Junta para que se retire el recurso sobre el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y se puedan instalar allí nuevas empresas tiene una nueva aliada. Ayer la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) rompió una lanza en favor de que el camino quede expedito, más aún cuando la capital carece de suelo industrial.

La directora general de FOES, Marian Fernández, aseveró que «nos han llegado empresas que nos han dicho que estarían dispuestas a instalarse en Soria en algún edificio que fuese emblemático. Esto nosotros no lo sacamos porque sabemos que esos edificios emblemáticos no están en el mercado», si bien en el PEMA se dispondría de ellos.

Preguntada por el aeródromo apuntó que «es una infraestructura que se podría poner en valor, que podría aportar muchísima riqueza. Pero todo, no sólo el aeródromo, sino lo que supone la parte industrial de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA)», hoy conocida como PEMA.

«Solamente hay que recordar una cosa: Soria capital no tiene suelo industrial. Podríamos considerar que los alrededores de Soria podrían ofrecer el suelo industrial de Soria, pero es que no hay. No hay en Garray y en Golmayo también está copado». Para Fernández «el suelo industrial de Soria capital, el más cercano es Almazán. Es de imaginar lo que esto nos constriñe a la hora de traer empresas».

Por ello «tener suelo industrial en Garray sería una opción buenísima. Y no solamente suelo industrial, sino uno como el de allí, que está muy bien preparado. Tiene fibra, unas determinadas infraestructuras que no tienen otros. Y encima con un aeródromo ahí sería vital».

Con respecto al proyecto de Lyonair, «creo que el proyecto del aeródromo es en el que nos tenemos que centrar, no en los proyectos de empresas particulares. Al final Diputación lo acabará sacando a concurso y lo hará la empresa que tenga mejor puntuación o que sea más válida». No es la primera vez que FOES mantiene cierta frialdad sobre la iniciativa presentada.

Por otro lado, tanto Fernández como el presidente, Santiago Aparicio, descartaron que Valcorba fuese una alternativa válida al PEMA. «Valcorba no está operativo, ese polígono no está acabado, no está entregado. Valcorba no se puede vender. Está sin acabar. ¿Cuánto tiempo llevamos con Valcorba? ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo que al año que viene?». Aparicio respondió que «llevamos años. Es que no podemos contar con él. No lo podemos tener en cartera para vender. Valcorba hoy por hoy no es una realidad».