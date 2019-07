Fomentó aún está tramitando la encomienda del Langa-Aranda

El último tramo de la Autovía del Duero a su paso por la provincia, que une las localidades de Langa de Duero y Aranda de Duero (Burgos), va a seguir en estado de parálisis varios meses más. El Ministerio de Fomento confirmó a este medio que aún está «tramitando» el encargo a Ineco para la asistencia técnica para la actualización del proyecto. Hay que recordar que fue el ministro del PP Íñigo de la Serna el que anunció que se iba a hacer la encomienda a Ineco en marzo de 2018, aunque luego no llegó a ejecutarla, y que el Gobierno del PSOE, en marzo de 2019, dio por hecha la encomienda y desveló que el nuevo proyecto podría estar terminada a finales de este año. Ayer, tanto desde la Delegación del Gobierno como la Subdelegación insistieron en que más allá de la cuestión administrativa ya se está trabajando para desbloquear la construcción del tramo.



El Ministerio de Fomento explicó, por medio del Portal de Transparencia, que a través de la Dirección General de Carreteras «se está tramitando el encargo a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) la asistencia técnica para la actualización del proyecto de construcción Autovía del Duero tramo Variante de Langa-Variante de Aranda». Con respecto a los plazos que restan para su desbloqueo indicaron que «una vez se formalice la orden de encargo se podrá informar de los plazos y fechas previstas de entrega de los trabajos técnicos de adecuación del proyecto de construcción primigenio».



Este tramo de la A-11 soriana es el que más retraso acumula a pesar de ser unos de los primeros que se adjudicó. Concretamente, fue en septiembre de 2008 cuando el Gobierno adjudicó esta obra a la Unión Temporal de de Empresas formada por Isolux-Corsán y Zarzuela. Este tramo comprende un trayecto de unos 20 kilómetros de autovía por unos 65 millones de euros. El plazo oficial para la construcción de la infraestructura era de 45 meses, es decir, casi cuatro años de obras. Según la información oficial facilitada en el momento de la rescisión, febrero de 2016, el tramo estaba ejecutado a un 4,5%. Cuando finalmente se vuelva a poner en marcha la obra serán necesarios más de tres años para poder ver concluida la A-11 en su parte soriana.



La primera vez que se puso sobre la mesa la posibilidad de la encomienda a Ineco fue en marzo de 2018. El por entonces ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, anunció este movimiento durante su visita a las obras de la Autovía del Duero. Sin embargo, hasta finales de ese año, ya bajo Gobierno del PSOE, cuando se empezó a ejecutar el esta posibilidad.



Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma explicaron ayer, tal y como lo hicieron el pasado mes de marzo, que el contrato con Isolux se rescindió en el mes de febrero de 2016 y que desde esa fecha no hubo movimientos hasta finales del año 2018 y principios del 2019. En este sentido, recalcaron que la información facilitada por Fomento en marzo de este año indicaba que Ineco ya estaba trabajando en el desbloqueo del tramo desde hacía dos o tres meses. En ese mes de marzo desde la Delegación informaron de que la redacción del proyecto requerirá unos seis meses de tiempo, por lo que podrá estar terminado antes de que concluya este año.



Ayer desde la Delegación recordaron que como todo proceso administrativo hay trámites que son ineludibles y que conllevan un tiempo. Estas mismas fuentes explicaron que, en primer lugar, era necesario afrontar la «liquidación» del antiguo proyecto, es decir, hay que hacer las comprobaciones necesarias para, con arreglo al proyecto que se comenzó a ejecutar, ver en qué estado quedó la obra, analizar la parte ejecutado. Esta parte es fundamental para poder acometer las labores de redacción del nuevo proyecto.



No obstante, fuentes de la Delegación insistieron que todo este proceso lleva el necesario procedimiento de recabar informes de diferentes órganos como la Abogacía del Estado o la Intervención del Estado que complican los procedimientos y que, tal y como reconoce Fomento en su respuesta, pueden provocar que no se haya formalizado definitivamente la encomienda a Ineco. Desde la Delegación recalcaron que aunque la formalización pueda demorarse ya se está trabajando en la resolución del proyecto definitivo.

En términos similares se manifestó el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. El representante del Ejecutivo central en la provincia recalcó que la encomienda se realizará a una empresa – Ineco– que forma parte de la propia estructura del Ministerio de Fomento por lo que la firma pueda estar trabajando en el desbloqueo del proyecto más allá de que todavía no se haya formalizado la encomienda a nivel administrativo.