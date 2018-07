Fomento encaja la vía romana en la A-11 pendiente de Patrimonio

El descubrimiento de una calzada romana en el tramo de la autovía del Duero entre Venta Nueva y Santiuste, que en realidad no fue tal por que ya estaba contemplado en el proyecto que existían restos de esta vía del itinerario de Antonino, obligó a paralizar las obras en febrero del pasado año y todavía no han vuelto las máquinas a esta zona. No obstante, todo indica que no tardarán mucho después de meses de desencuentros entre el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en aras a preservar esta calzada en el marco de la autovía.

La cartera que ahora dirige José Luis Ábalos ha dado un paso definitivo al concluir ya la redacción del modificado que encaja dicha vía romana en el trazado y siguiendo las condiciones que le ha fijado Patrimonio. Según indicaron a este periódico fuentes del Ministerio de Fomento, una vez redactado el modificado por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, la pelota se encuentra de nuevo en el tejado de la Junta ya que es Patrimonio Cultural el que debe dar la aprobación oficial.

Esta Dirección General dio por válida la solución planteada por Carreteras para preservar la calzada romana XXVII en el mes de abril, otorgando así vía libre a la redacción del modificado en el que, entre otras cuestiones, se contempla la construcción de una pasarela sobre la vía romana, haciéndola visible a pesar de que se encuentre en el espacio del trazado de la A-11. Asimismo, en la contestación dada entonces por los técnicos de Cultura se instó a incluir un estudio sobre la posibilidad de habilitar accesos peatonales a dicha pasarela para que se pudiera visualizar la calzada, que unía en la antigüedad las ciudades de Numancia y Uxama.

La solución ha tardado pero todo indica que Patrimonio podrá dar ya el visto bueno puesto que Fomento ha seguido la pauta marcada, después de que el Ministerio mostrara su rechazo a que el proyecto de construcción del tramo de autovía afectado, el Venta Nueva-Santiuste, debiera ser objeto de autorización por la Comisión de Patrimonio de la Junta. Desde el Gobierno central insistían en que la intromisión de la Junta no se ajustaría a la normativa por cuanto es en las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos donde se analiza la posible repercusión y las medidas oportunas sobre la afección a bienes integrantes del patrimonio arqueológico o etnológico, como es este caso, y la competencia para tramitar dicha evaluación de impacto ambiental corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, no a los órganos ambientales de las comunidades autónomas.

Finalmente, ambas administraciones, condenadas a entenderse, hallaron un punto común que es el que se ha traducido en el modificado ahora redactado y según el cual, presumiblemente, se ejecutarán las obras en la zona, correspondientes al tramo de 16,2 kilómetros que separa Venta Nueva y Santiuste, uno de los más necesarios en la futura autovía por motivos de seguridad puesto que en este recorrido se encuentra el puerto del Temeroso, uno de los de mayor concentración de accidentes de la N-122 a su paso por la provincia de Soria.

Este tramo de la A-11 estaba ya ejecutado al 33% en el mes de marzo pasado, tal y como informó el entonces ministro popular Íñigo de la Serna, a cargo de la empresa adjudicataria, la unión temporal de empresas Cyopsa-Obras Públicas y Regadíos, con un presupuesto que asciende a 67,4 millones de euros. El desencuentro respecto a la calzada romana ha condicionado y retrasado la ejecución de los trabajos de la autovía durante cerca de un año y medio.