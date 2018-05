Fomento se inclina por licitar de nuevo el San Esteban-El Burgo

Han pasado ya seis meses desde que el Juzgado Mercantil 9 de Madrid rechazara la oferta que presentó la constructora catalana Rogasa para adquirir los activos de Assignia, el grupo de construcción e ingeniería en proceso de concurso de acreedores y encargado de las obras del tramo entre El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz de la Autovía del Duero. Una negativa motivada principalmente por una cuestión de catalogación que, en consideraciones del juzgado, no habilita a Rogasa a hacerse cargo de las obras de Assignia. A pesar de que el Ministerio de Fomento ha remitido al Mercantil 9 de Madrid toda la documentación requerida al objeto de manifestar que, según su criterio, Rogasa sí cumple los requisitos, la respuesta se demora y desde Fomento toma ya fuerza la opción de rescindir el contrato y volver a licitar los trabajos en la autovía ante un posible callejón sin salida en los juzgados.

Una posibilidad que supondría una mayor demora de tiempo en la materialización de la autovía por cuanto supone retomar todo el proceso, precisamente la razón por la cual desde el Ministerio de Fomento se apoyó la decisión de Rogasa de hacerse con los activos de Assignia.

Desde la Subdelegación de Soria se agarran a esta última opción como la más positiva para el buen desarrollo de las obras en la autovía, confiando en que el juzgado desbloquee la situación, ya que la rescisión de un contrato y una nueva licitación generarían una espera de muchos meses, algo que se quiere evitar a toda costa. Por el momento, la pelota se encuentra todavía en el tejado del Mercantil 9 que es quien tiene la última palabra.

El tramo El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz, de 11 kilómetros, fue licitado por Fomento a finales de noviembre de 2008, con un presupuesto de 37 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 41 meses, que la adjudicataria, paradójicamente, recortó hasta los 30 meses. La adjudicación fue aprobada por el Ministerio de Fomento por importe de 24,9 millones de euros en mayo de 2009, es decir, hace nueve años.

El Burgo-San Esteban se encuentra a un 25% de ejecución, con una inversión ejecutada de 30 millones de euros, según recordó el ministro Íñigo de la Serna, en su visita a las obras de la A-11 en marzo pasado.

También en esa cita, el titular de Fomento aseguró que para retomar el tramo entre Langa de Duero y la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde fue rescindido el contrato con la constructora por incumplimiento, se realizaría una encomienda de servicio a la empresa Ineco, una herramienta del Ministerio de Fomento para la realización de proyectos de ingeniería civil, de modo que se encargara del nuevo proyecto. Una encomienda que todavía no se ha realizado, indicaron fuentes de la Subdelegación, a pesar de que han transcurrido ya dos meses desde la visita del ministro y cerca de dos años desde que se adoptó la decisión de liquidar el anterior contrato.

Los técnicos de Ineco tienen que redactar un nuevo proyecto, modificado del anterior, para ajustarse a los nuevos condicionantes, pero Fomento todavía no ha dado la orden.

El tramo Langa-Aranda, de 21,4 kilómetros, se encuentra apenas al 5,6% de ejecución, es por tanto el más retrasado de la A-11 en su recorrido por la provincia de Soria.