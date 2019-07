El Fondo de Compensación deja unos «paupérrimos» 152.000 euros

«Paupérrimos». Es como califica el PSOE los 152.000 euros que el Fondo de Compensación Interterritorial dejó en la provincia en su última anualidad fiscalizada. El dinero que el Estado destina a las Comunidades Autónomas para corregir desequilibrios apenas llegó un año más a Soria y ni siquiera alcanzó el 1% en el reparto entre provincias. Así, los 19,3 millones que Castilla y León recibió en 2017 se tradujeron en un 0,79% del total, con un crecimiento del 0,09% en relación al ejercicio precedente. «Volvemos a ver con estupor un año más» esta situación, denunció la procuradora Virginia Barcones, ayer en rueda de prensa acompañada del también representante socialista en las Cortes Ángel Hernández. Soria es la «zona cero de la despoblación» y «se llena la boca de los dirigentes del PP y también de Ciudadanos» hablando de ella. Barcones reclamó una «profunda reflexión de qué responsabilidad tiene el PP, ahora con la complicidad de Ciudadanos» en el problema.



Los 152.000 euros analizados se corresponden con certificaciones del regadío de Almazán y el puente sobre el Merdancho, entre otras, señaló por su parte Hernández. Desde su punto de vista el Fondo se aplica en Soria «para pagar parches que la Junta de Castilla y León no hubiera llegado con el presupuesto ordinario». El procurador lamentó el «oscurantismo» en la gestión, pues es imposible «saber en qué se van a gastar el dinero hasta que se fiscaliza» por el Consejo de Cuentas. Los socialistas llevan tiempo pidiendo que el presupuesto de la Comunidad fije los proyectos cofinanciados, de manera que las Cortes puedan controlarlos sin tener que esperar al Consejo. «Si no, no podemos fiscalizar» hasta que las cantidades han sido gastadas.



También aspira el PSOE a una «transparencia» en la contabilidad y «fijar unos criterios objetivos de reparto», ya sean territoriales, por despoblación, envejecimiento o infraestructuras, por ejemplo. Todo esto viene intentándolo el PSOE desde hace años, con el «‘no’ del PP y la abstención de Ciudadanos». Ante las quejas sorianas por la escasa aplicación del Fondo en Soria, la Junta responde que esta figura atiende «desequilibrios entre Comunidades Autónomas», no entre provincias. Algo que para Barcones revela que el PP «no tiene política de convergencia». Lo que también se pone de manifiesto al no poner en marcha el plan plurianual de Convergencia Interior. Con esto la Junta está «incumpliendo el Estatuto de Autonomía», indicó Barcones. Así se generan «provincias y comarcas de segunda o de tercera» y, lo que es «más grave», ciudadanos de primera y de segunda.



«Esto es un suma y sigue en el profundo agravio» de las políticas del PP hacia Soria, estimó Barcones sobre lo sucedido con el Fondo en 2017, que ahonda en una «profunda discriminación», cuando lo que se necesita es inversión para revertir la situación. La figura, recogida en la Constitución como consecuencia del principio de solidaridad entre territorios, tiene que destinarse a infraestructuras agrarias, viarias, sanitarias o educativas. Los socialistas recordaron que la conclusión de la reforma del hospital de Santa Bárbara lleva «un retraso de años».



El 0,79% de 2017 supone el quinto ejercicio consecutivo en que la provincia quedó por debajo del 1%. La serie arrancó en 2013, cuando se registró un 0,99%. Tampoco es que antes se recibiera mucho. Por ejemplo, un 3,1% en 2012. El punto más bajo, 2010, con un 0,31%.