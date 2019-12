La situación «no es nada tranquilizadora», de hecho, «el panorama es desalentador», aseguró el autor del estudio de Demografía Médica en la Provincia de Soria, Dayro Gutiérrez, actualmente director médico en el Hospital de Segovia, quien presentó en el Colegio de Médicos los principales rasgos de la profesión médica y su asistencia en Soria, recordando cómo acecha la jubilación de estos facultativos, dejando un futuro poco halagüeño si no se le pone remedio.

Al hecho ya conocido de que el 59 por ciento de los médicos activos en la provincia tienen una edad igual o superior a 55 años, es decir, que en los próximos diez años se podrán jubilar 273, se añade el hecho más grave de que la reposición no está garantizada en muchas de las especialidades, principalmente en medicina de familia. Como indicó Gutiérrez, la formación de médicos sólo garantiza el relevo del 30 por ciento de las jubilaciones, hoy por hoy. «El relevo no va a ser viable», recalcó a este respecto, porque no se da formación a todos los profesionales que se necesitarán en los próximos años.

En la provincia de Soria, en los próximos 10 años, en el caso de que se mantenga la oferta de las plazas de médico interno residente, MIR, sólo algunas especialidades como medicina interna y urología podrán sobrepasar los déficits.

Y es que las especialidades en las que se denota una mayor gravedad por su alto envejecimiento y la repercusión en el usuario son precisamente las de médico de familia, con 55,6 años, y cirugía general y aparato digestivo con 54,7. También relevante la cirugía ortopédica y traumatología con 52,3 años. Aunque tampoco hay que olvidarse que otros profesionales como los dedicados a análisis clínicos que tienen una edad ya de 63 años de media; de 61,5 años es en la especialidad de geriatría; de 60,8 en estomatología o de 60,6 en endocrinología y nutrición. Para abundar más en este aspecto, el 68,3 por ciento de los médicos de familia ya han cumplido los 55 años, lo mismo que el 64,3 por ciento de los que cirugía general y aparato digestivo.

En el otro extremo, las especialidades que dan un poco de respiro son las del aparato digestivo con 32,3 años de media, oncología médica con 33,5 años o neumología con 34,5 años. Así, sólo el 14,3 por ciento de los pediatras tienen más de 55 años y en el caso de la especialidad de nefrología el 29 por ciento. En obstetricia y ginecología son el 33 por ciento; en medicina interna el mismo porcentaje, y en ortopédica y traumatología un 45,5 por ciento.

Algunas especialidades son mucho más jóvenes y no llegan ninguno de sus profesionales a esa fatídica edad con vistas a una jubilación a diez años. Se trata de neumología, medicina intensiva, dermatología, alergología u oncología médica, entre otro pequeño grupo reducido. En lo que respecta al servicio de urgencias, la previsión es que en 2033 se jubile el 64 por ciento de los facultativos, aunque evidentemente se cuenta con que la plantilla se vaya renovando.

Actualmente, apenas el 7,5% de los médicos que trabajan en Soria tienen menos de 35 años, un porcentaje que contrasta con el resto de la comunidad de Castilla y León donde se eleva al 9,7%. También es menor la cifra entre quienes tienen 35 y 44 años, que son el 15% en Soria y el 20,3% en la región;mientras que de 45 a 54 años, el 18,9% suman en Soria y en Castilla y León 24,1%. Por lo tanto, el envejecimiento es la tónica general, pero más acentuada en la provincia soriana, donde el 52,2% tiene entre 55 y 65 años –el 39,9% en la media de la comunidad– y el 6,4% ya ha superado los 65 años en la provincia frente al 5,9% en el conjunto autonómico. Además, en contraste con lo que sucede en la mayoría de las provincias de Castilla y León, en Soria las jubilaciones de los médicos de atención primaria en el próximo lustro tendrán más impacto en el ámbito urbano que en el rural. Para ser más concretos, en cinco años, el 57 por ciento de los facultativos en primaria en las áreas urbanas tendrán una edad igual o superior a los 65 años, frente al 50% de los que están en las áreas rurales.

En lo que respecta al centro de salud Soria Sur, sus diez profesionales están por encima de los 55, de hecho, son ocho los que no llegan a los 64 y dos los que han cumplido ya los 65. En el centro de salud Soria Norte la situación no es mucho mejor. De los 18, apenas cuatro tienen entre 45 y 54 años, y son 14 los que aún no han cumplido los 65, por lo tanto el 78% de ellos tienen más de 55.

En los pueblos nada menos que seis de los 12 centros de salud repartidos por toda la geografía soriana tienen una población médica envejecida que ya ha superado la barrera de los 55. Se trata de los de Arcos de Jalón, donde, además, de sus nueve médicos, uno ya cuenta con más de 65 años. Los siete facultativos de Covaleda, los cinco de Berlanga de Duero, otros tantos de Gómara y cuatro de San Pedro Manrique hacen que toda la plantilla de médicos ya no baje de 55. En el caso de Ágreda, de los cuatro, incluso uno tiene más de 65.

El resto de centros de salud mejora algo pero sin poder lanzar las campanas al vuelo porque en el centro de salud Soria Rural (14 médicos) el 93 por ciento tiene más de esa edad de referencia de 55 años;en El Burgo de Osma es el 78% de su plantilla médica;en San Leonardo de Yagüe se queda en el 71 por ciento, y en San Esteban de Gormaz en el 69 por ciento. Los centros de salud más ‘jóvenes’ son los de Almazán, con el 67 por ciento por encima de esa edad, y Ólvega, con el 60 por ciento.

El relevo profesional pasa por la llegada de nuevos MIR, especificó Gutiérrez, pero también es necesario afianzar a todos esos profesionales para que se asienten en Soria, y eso se logra por incentivos de distinta índole. «Se forma a profesionales pero no sabemos cuántos se van a quedar», lamentó, haciendo mención al aumento de certificados de idoneidad que se están solicitando y concediendo, necesarios para los médicos que quieren salir a ejercer su profesión fuera de las fronteras nacionales.

«El modelo actual como lo conocemos, con los recursos que tenemos y la previsión que hay, hace pensar que hay que replantear el modelo, porque los recursos hoy son insuficientes, y a corto plazo lo serán aún más», destacó Gutiérrez, poniendo de manifiesto que la remodelación sanitaria que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León, y que comenzará con la comarca zamorana de Aliste, tiene que hacerse desde el consenso, pero insistió en lo mismo que la Consejería de Sanidad, que no se cerrarán consultorios médicos.