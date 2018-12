Francia sucumbe a la calidad de la trufa de Soria

A modo de goteo incesante se sucedieron los clientes de Mercatrufas durante la jornada de ayer, quienes pudieron adquirir los productos de primera mano de los truficultores de Soria, cuyos precios oscilaban entre los 600 y los 800 euros el kilo en función de las tres calidades y tomando en cuenta el control de UNECE Standard FFV-53: categoría extra, a 800 euros el kilo, a 700 euros el kilo la de categoría I y a 600 la de categoría II. Un evento que cumple su tercera edición y que sirve, a juicio del presidente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Soria, Antonio García, para «impulsar la cultura de la trufa entre los sorianos». Porque tiene claro que la trufa es un activo que tiene la provincia, al igual que el resto de las setas que sí que se han hecho hueco no sólo en el mercado, sino también en el turismo y la gastronomía».



Y es que por ahora el 90% de la producción de trufa de Soria se está exportando a países europeos, principalmente Francia, pero también a Reino Unido, Italia, Suiza o Alemania, entre otros. «La tarea pendiente sería que se quedara en territorio nacional, pero es que España no es un gran consumidor, aunque es uno de los principales productores», indica. Precisamente, añade, Francia es uno de los mayores clientes de la trufa soriana, que a su vez la comercializa como trufa del Perigord, su marca de calidad. «Cada vez son más los que se están saltando estos intermediarios y consiguen vender el producto soriano en origen», que a fin de cuentas es el objetivo final de los truficultores. Muchos llevan años intentando impulsar una figura de garantía, como se ha logrado con otros productos, pero hasta el momento ha caído en saco roto. La asociación, señala Antonio García, está estudiando el protocolo que hay que llevar para ver los pasos a seguir. No obstante, habla desde la prudencia porque cree que debería ser una marca de Soria, no de Castilla y León, como se ha llevado a cabo con las setas. «Si hay una provincia que puede lograr una figura de garantía es Soria por su tradición y por el vínculo con la trufa».



Por eso, el presidente de los productores aboga por impulsar la cultura de la trufa, primero en la propia provincia, como se ha realizado con otras especies micológicas principalmente de otoño. Y el Mercatrufas es un buen ejemplo de ello, aunque las ventas que se han realizado en esta tercera edición hayan sido «tranquilas». El plato fuerte de la jornada de ayer fue la demostración de caza de trufa con perro, a cargo del productor Eduardo García Pacheco y su perra Colli, de cinco años. Por la tarde, charla sobre la trufa, un manjar asequible para tu mesa. «Hay que cambiar la idea que tiene el consumidor de que es un producto caro. Todo lo contrario porque tiene mucho rendimiento».



No obstante, aunque los precios se suelen incrementar en estas fechas navideñas, el pico de comercialización se alcanza a mediados de enero, cuando la trufa también está en su punto álgido de maduración. De momento la producción sí que se encuentra entre un 25 y un 30% por encima del año pasado, que fue nefasto por la sequía que afectó a todos los cultivos, por lo que por ahora se trata de un año medio, que se sitúa en los 30 kilos por hectárea. «Va más tardía que otras temporadas porque le está costando madurar al no haberse registrado las temperaturas gélidas que necesita, y además hay una trufa muy desigual por la pluviometría tan dispar que se ha constatado por toda la provincia».



Por ese aumento en la producción los precios se han contenido pese a las Navidades, entre los 600 y los 800 euros el precio al consumidor. «Está mucho más barata que el año pasado», asegura este truficultor. De hecho, por estas fechas se llegaron a pagar hasta 1.800 euros el kilo al productor, que en venta final superaron los 3.000 euros el kilo.