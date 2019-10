Fuentestrún solicita un acotado para sus 460 hectáreas de monte

El Ayuntamiento de Fuentestrún ha solicitado hace unos días la creación de un nuevo acotado micológico para su término municipal que comprendería 460 hectáreas de monte. La decisión se tomó en pleno para que la recolección de las setas no interfiriera en las batidas de caza que se realizan en el municipio. Así lo explicó ayer el alcalde, Fernando Pardo, quien aseguró que el coto de caza se había visto obligado en los dos últimos años a suspender las batidas dada la gran cantidad de personas que esos días se encontraban en el monte. Con este nuevo coto, que podría estar habilitado a mediados de este mes, son ya seis los que hay en la provincia de Soria.

«Si queremos que las dos prácticas convivan en Fuentestrún lo mejor es que el acotado micológico lo gestionemos desde el Ayuntamiento», añade el edil. Y es que de este modo el Consisotrio es el que se ocupa de tramitar las licencias micológicas y por tanto lleva el control de los permisos que autoriza, de tal modo que en caso de que empiece la caza se pueda avisar a los recolectores de que no se acerquen al monte esos días. «Tenemos autorizadas dos semanas, una en cada zona del monte, de modo que indicaremos cada semana dónde pueden coger setas y dónde no para que no intercedan en la caza y no espanten a los animales».

El coto micológico de Fuentestrún se suma a los otros cinco que ya hay en la provincia: el 50.001 de Covaleda, con seis ayuntamientos y 25.367,77 hectáreas; el 50.002, de la Asociación Montes de Soria, con más de 70 ayuntamientos y 120.385,55 hectáreas; el 50.003, de los montes propiedad de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, con 29.614,56 hectáreas; el 50.004, del Ayuntamiento de la Póveda, con 2.153,91 hectáreas; y el 50.005, del Quinto la Mata C-B-, en El Royo, con 264,66 hectáreas. En total, estos cinco cotos micológicos gestionan 177.786,45 hectáreas reguladas.

Los cotos Montes de Soria (SO-50.002) y Montes de la Comunidad de Castilla y León en Soria (SO-50.003) han establecido un acuerdo de reconocimiento mutuo, por el cual sus respectivos permisos son válidos en ambas superficies, además de trabajar de forma conjunta y coordinada en las diferentes acciones que desarrollan durante la campaña micológica. El fin de esta alianza es la constitución próxima del ‘Parque Micológico Montes de Soria’, que incluirá la superficie de ambos acotados en un único ente y bajo unos mismos objetivos y líneas de trabajo.

Entre los objetivos más relevantes para los ayuntamientos y propietarios de montes públicos y privados está el contribuir al desarrollo del mico-turismo, como factor importante de generación de recursos en zonas rurales, en especial para la hostelería y restauración, además de otros servicios asociados. Para este tipo de recolectores existe la modalidad, casi común en todos los acotados, de permisos de dos días o de fin de semana, al objeto de facilitar la visita de turistas, pudiendo expedir el permiso correspondiente a través de Internet en las web de dichos acotados, en los ayuntamientos correspondientes o establecimientos asociados.