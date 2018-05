Una fuerte crecida en un arroyo anega la protectora Redención

Policía Local, Guardia Civil y técnicos de la Empresa Mixta del Agua investigan desde la tarde de ayer una crecida en uno de los arroyos tributarios del Duero, que se dejó sentir con un desbordamiento de agua turbia. La parte más afectada fue la de la protectora de animales Redención, que quedó anegada y obligó a sacar a algunos animales en brazos y a achicar el agua durante varias horas después de que la crecida atravesase la malla.

Sobre las 18.00 horas se produjo el momento álgido si bien el nivel de las aguas fue descendiendo paulatinamente. No obstante el agua alcanzó una altura superior a los 30 centímetros y a pesar del descenso conforme avanzó la tarde, aún eran visibles los efectos en forma de charcos continuos en la perrera. Afortunadamente parecía que los animales se encontraban en buen estado dentro de lo que cabe.

Aunque se abrió una investigación, por el momento no hay resultados oficiales y parece que no está detrás la mano del hombre. Fuentes próximas al proceso apuntaron que pudo provenir de las tormentas registradas en la sierra de Santa Ana si bien no se descartan otras causas y de hecho se analizarán las muestras tomadas. Sorprendentemente la estación de medición de la Agencia Estatal de Meteorología en Soria, la más cercana al lugar de los hechos, registró 2,6 litros por metro cuadrado desde el inicio del día hasta las 21.00 horas de ayer, una cantidad muy moderada para lo que suele ser una jornada tormentosa.

Parte de la labor de investigación se desarrolló en el decantador de Valcorba, que recoge las aguas de la zona y las reposa antes de proceder a su depuración. El año pasado se abrieron expedientes por tres vertidos en la zona, pero el episodio ocurrido ayer apunta a ser una cuestión distinta. De hecho, fuentes cercanas a la investigación apuntaron que aunque el agua estaba muy embarrada las instalaciones funcionaban perfectamente.

Según pudo comprobar este medio el agua dentro del decantador estaba relativamente limpia, con un poso de barro y gravilla en el fondo de las instalaciones. La del arroyo que baja hasta el río tenía color café con leche, muy distinto al registrado en los episodios de vertidos. No obstante, hubo miembros de Redención que aseveraron que en los primeros compases vieron una tonalidad rojiza, grabada en vídeo y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

El aviso se recibió inicialmente en el servicio de emergencias 112. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tanto efectivos de la Guardia Civil como de la Policía Local, que además avisó a los técnicos de la Aguas de Soria e incluso la jefa de planta de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) por si pudiese tratarse de un episodio de vertidos o vinculado a la red de recogida de aguas. Allí se comprobó la existencia de una anomalía y se tomaron las muestras pertinentes para su análisis.

El procedimiento habitual en este tipo de episodios –todavía sin una causa certificada– es la revisión de la red y la toma de muestras. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que hasta que no se analicen no se conocerá con certeza el origen, si bien la tonalidad invita a pensar más en agua de escorrentía que en un posible vertido. Aún así, se trabajará también esta línea por seguridad, buscando la existencia o ausencia de sustancias no autorizadas.