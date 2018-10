Fulminan la línea de Soria de las ayudas de Reindustrialización

En cuestión de semanas, se espera que en noviembre, el Ministerio de Industria publicará la convocatoria de ayudas de Reindustrialización del año 2018. El pasado sábado el Boletín Oficial del Estado publicaba las bases que regirán la convocatoria. Las normas incluyen algunas mejoras en las condiciones de los préstamos, pero también un cambio formal que afecta directamente a la provincia. Reindus ya no contará con una línea específica para Soria. La medida deriva de la aplicación de una sentencia del Supremo por un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña y afecta a todas las líneas singulares que beneficiaban a territorios como Soria, Teruel, Jaén, el Campo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz.



La convocatoria de ayudas a Reindustrialización, al menos así ha sido en los últimos años, incluía varias líneas. En primer lugar había una convocatoria general, que contaba con la mayor dotación económica, y después había varias líneas específicas a través de las cuáles el Gobierno reservaba cierta cantidad de dinero para impulsar el desarrollo industrial. Esas líneas específicas, en las que figuraba la de Soria, estaban enfocadas a dar respuesta a las necesidades de industrialización de territorios con determinadas carencias. A efectos prácticos, la nueva formulación de las ayudas supone que Soria ya no contará con una reserva presupuestaria para los proyectos de la provincia o los que quieran implantarse en ella, sino que todas las iniciativas empresariales del país competirán en igualdad de condiciones. Hay que recordar que para este año los Presupuestos contemplan una reserva presupuestaria para Soria de 8,8 millones de euros.



El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, explicó que el cambio en las bases está forzado por una sentencia del 28 de mayo de este año del Tribunal Supremo. En ella se estima el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña sobre limitaciones de competencias. «Hay un fallo a favor de la Generalitat y provoca un cambio en las bases», comentó. La respuesta del Gobierno se articulará en una convocatoria de carácter general en la que «se aumentará la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas». Latorre quiso destacar que aunque la línea de Soria haya desaparecido, el cambio en las ayudas también ha supuesto «introducir mejoras en las condiciones».



Las propias bases que regirán la convocatoria explican que «el ámbito de aplicación de la norma incluye todo el territorio nacional...ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto». En el documento se apunta que un objetivo fundamental de las bases es la «armonización de los criterios» para la concesión de las ayudas y que para que esto sea efectivo «es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el accesos a los recursos públicos destinados a incentivar las mejores inversiones en cualquier punto del territorio nacional». El Ministerio incide en que «la gestión territorializada no asegura la mejor asignación de recursos públicos» y remata manifestando que «estas circunstancias impiden la previa territorialización de los créditos entre las Comunidades Autónomas».

Latorre mostró su confianza en que los cambios no afecten en demasía a los proyectos empresariales que estaban esperando estas ayudas y recordó que en los últimos años el dinero destinado a Soria no se llegó a gastar por completo. «Ahora tendremos una convocatoria global que financiará los mejores proyectos», comentó Latorre.



El subdelegado avanzó que de cara a la próxima convocatoria el propio Ministerio ha abierto una línea de asesoramiento gratuito para las empresas que pudieran estar interesadas en las ayudas. El servicio está disponible en http://www.ipyme.org/Financia_Industria. De forma paralela, Latorre adelantó que tiene previsto celebrar unas jornadas informativas con la Cámara de Comercio y la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) para ofrecer toda la información sobre las ayudas de Reindustrialización y facilitar asesoramiento a las empresas de la provincia que estén interesadas en el programa.