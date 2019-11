Fuster aboga por la educación ante el repunte de muerte cardiovascular

Soria Saludable echó ayer el cierre a su vigésimo quinta edición con un nombre de reconocimiento unánime a escala internacional, el del cardiólogo más prestigioso del mundo, Valentín Fuster. El prestigioso médico recogió su Premio Nacional de Investigación Fundación Científica Caja Rural ante un aula magna Tirso de Molina que se quedó pequeña ante la expectación.

No obstante el doctor Fuster también dejó mensajes para la reflexión. El primero, que la educación a edades tempranas en materia de salud es básica, y más en un momento donde se dan pasos hacia a atrás en cuanto a mortandad por causas cardiovasculares. «Desgraciadamente la sociedad ya sabe lo que les va mal» y se les ha explicado. «Cada uno debe hacer una decisión individual de si se cuida o no se cuida. No se trata de que le diga a usted que el tabaco no va bien o que usted come mal. Usted ya lo sabe», sentenció.

Se trata de «un tema individual y de percibir realmente la importancia que tiene la salud de una persona. Por lo tanto no hay nada mejor que ir a los niños. Porque los niños escuchan y los adultos no escuchan», por lo que prefiere el término ‘promocionar’ al de ‘prevenir’. «Si a mi me hablan de promocionar la salud es porque empezamos desde los niños, cuando uno aún no tiene factores de riesgo. Prevenir es negativo, promocionar es positivo. Por eso hablamos más de promocionar la salud que de prevenir la enfermedad».

Hay motivos para preocuparse. «Actualmente está aumentando de nuevo la mortalidad porque la obesidad, la hipertensión y la diabetes están aumentando de una manera desorbitada. Durante muchos años ha bajado la mortalidad cardiovascular por la tecnologías, las unidades intensivas, los desfibriladores y sobre todo por la bajada del tabaco. Pero lo que ha pasado en los últimos cinco, siete años» ha llevado a «una fase muy delicada e importante» para la humanidad.

Además hay que adecuar el mensaje al grupo, porque «es muy distinto lo que hacemos en la edad de los 50 a los 100 años, de los 25 a los 50 y del nacimiento a los 25 años. Porque la percepción, la responsabilidad, la respuesta a todos los programas de educación es muy distinta dependiendo de la edad de los individuos». En edades tempranas «sí que tiene impacto».

¿Se invierte suficiente en salud? «Lo que cuesta el dinero es la tecnología. Promocionar la salud es muy barato, lo más barato que hay. Excepto que la alimentación adecuada puede ser cara, pero cada vez conocemos más alimentación que puede ser barata incluso en lugares socioeconómicos difíciles», aseveró el cardiólogo. «El problema está en que utilizamos la tecnología muy pocos años y es al final de la vida en vez de prevenir o promocionar la salud en edades muchos más tempranas».

Fuster tampoco quiso caer en el posible victimismo en el plano inversor porque «España es igual que Noruega, que Estados Unidos, que todo el mundo. Tenemos un problema, que la mortalidad cardiovascular es la causa número uno en el mundo. Hablar de las Comunidades españolas... creo que la cosa es más global y de más envergadura». Su receta, «‘SHE’, Science, Health and Education (Ciencia, Salud y Educación)». Además «Es interesante que She en inglés es ‘ella’. No nos hemos dedicado suficientemente a prevenir la enfermedad en la mujer».

También hubo palabras gratas para un soriano, compañero investigador en el Mount Sinai de Nueva York, Carlos García Santos Gallego. «Un tipo muy inteligente, con mucha pasión, le gusta mucho la investigación y tienen que encontrarse orgullosos en Soria de tener un individuo como él», concluyó.