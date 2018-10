Garamendi: «Soria no puede ser una isla» en infraestructuras

El vicepresidente de la patronal CEOE y único candidato a la presidencia, Antonio Garamendi, defendió ayer la necesidad de que la provincia se dote de infraestructuras para atraer población y de su mano empresas. «Creo que Soria lo que no puede ser es una isla. Me encuentro con tres archipiélagos en España: Baleares, Canarias y Soria. Eso es lo que no puede ser», lamentó durante su presencia en la capital con motivo del cuadragésimo aniversario de FOES.

Y es que más allá de la celebración, el próximo máximo responsable del empresariado español desgranó una serie de carencias que a su juicio lastran la provincia. «Por un lado está el aspecto de las carreteras. Yo vengo de Bilbao, pero si vienes de Burgos pasa lo mismo. Estamos hablando de infraestructuras ya mínimas, las carreteras serían un primer aspecto».

«Otro aspecto es el del tren, que sería muy importante», aseveró. Sin embargo, la clave está en un aspecto en el que coincidió con el presidente de FOES, Santiago Aparicio, y que cada vez suma más voces. «Yo creo que sería muchísimo más importante lo que es la infraestructura digital. Es increíble que en estos momentos no haya un teléfono móvil que funcione en toda la provincia; o es increíble que no se tenga la oportunidad de interconectividad en toda la provincia cuando estamos en esta nueva etapa» de desarrollo global.

La carencia de infraestructuras «produce lógicamente esa despoblación. Y eso produce el problema de que necesitamos que hubiera gente preparada para poder invertir. Es algo en lo que hay que trabajar muy intensamente». Básicamente, la falta de población puede ser un lastre a la hora de abrir una empresa en Soria por las obvias limitaciones de personal.

Garamendi defendió que «nosotros concretamente –y Santiago (Aparicio) lo sabe– hemos apoyado de forma máxima a estas provincias en España con este problema de despoblación, que son Soria, Cuenca y Teruel. En este sentido, para apoyar que la Unión Europea tiene que invertir de una forma especial en estos territorios, en este caso en el de Soria, porque es muy difícil pedir a la gente de Soria que crezca, que se desarrolle, que sea una empresa competitiva cuando no tiene las mismas posibilidades que los vecinos que estamos al lado». Cabe recordar que FOES, junto con las patronales de otras zonas despobladas, fue una de las impulsoras de este tipo de medidas con numerosas acciones encaminadas a la declaración institucional como zonas especialmente sensibles.

Por ello el vicepresidente de la patronal nacional defendió que «como objetivo en CEOE y lo hemos tenido en Cepyme está en este campo. Porque en Soria hay empresarios y empresarias buenísimos y no necesitan que les ayuden. Tienen el derecho a tener el mismo espacio que los demás», aseveró.

Por otro lado, respecto a la situación económica actual, Garamendi explicó que «todavía no se puede hablar de una crisis, pero sí es cierto que está habiendo una desaceleración». Los datos indican que el fuerte crecimiento se modera y los años venideros, como poco, no arrojarán cifras tan altas.

«Por un lado, la economía mundial estaba creciendo al 4% y ahora lo está creciendo al 3,5%», detalló. «A eso hay que sumar esa guerra comercial arancelaria de Estados Unidos y China o la desaceleración que están teniendo Alemania o Francia, que a nosotros nos afecta mucho. También nos afecta el tema de Cataluña. El turismo, en otros países del entorno, está mejorando».

En definitiva, «hay una serie de índices que nos dicen que las cosas no van a crecer de la misma manera. Nosotros en CEOE bajamos la previsión de 2,8 al 2,7 e incluso el Gobierno lo ha bajado al 2,6. La pregunta es ¿eso qué significa? Pues en román paladino, cuando se va un poco peor pero se gestiona bien, se puede decir que no hay problema. Nosotros tenemos estimado que seguiremos creando empleo y llegaremos a los 700.000–800.000 puestos de trabajo en los próximos dos años».

No obstante, no hay que bajar la guardia y Garamendi lo quiso dejar claro. «Sí ponemos la alerta en que cuando eso pasa, lo que hay que hacer es gestionar mejor y no gastar más de lo que tenemos. El precio del petróleo no es el que era. Nos ahorrábamos 20.000 millones de euros al año y en estos momentos no lo hacemos. Y creo que hay otro punto muy importante, los tipos de interés» que rigen en buena medida cuánto hay que pagar hasta saldar una deuda.

«El señor Draghi», indicó en referencia al presidente del Banco Central Europeo, «ya nos ha avisado de que ‘señores, la barra libre se ha acabado’ y los tipos de interés van a subir. Una décima del tipo de interés son 1.000 millones de euros. Sólo los intereses de la deuda que pagamos en España son 37.000 millones» al año, una cifra que supone 1,7 veces el Producto Interior Bruto de toda la Provincia de Soria.

Además, «otro dato muy importante es que hay que pagarla, y el 70% de la deuda está en manos extranjeras. Los que España y a Soria les interesa es que los inversores extranjeros le vean como un país fuerte, sólido y con buena gente, con buen empleo y con buenas estructuras» para recibir inversión.

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, defendió tras las declaraciones de Garamendi que «el Gobierno de España ha remitido ya la estructura general de los presupuestos a Bruselas. Son unos presupuestos que vuelven a poner a las personas en el centro de la acción política. Revierten recortes, devuelven derechos después de unos años durísimos para las familias y en los que empezamos a recuperar derechos perdidos. El Gobierno de España –y en Soria hemos hablado mucho de esto– trata de redistribuir la riqueza con equilibrio territorial y social».

Sobre FOES y su cuadragésimo aniversario destacó que desde el empresariado soriano «han generado empleo a lo largo de estos 40 años y el Gobierno de España quería estar hoy con ellos, tendiendo como siempre una mano para que iniciativa pública y privada» puedan colaborar frente a la despoblación.

«Hacia la primavera del próximo año vamos a tener la estrategia completa contra la despoblación encima de la mesa promover las condiciones para que todas esas oportunidades que hay en esta provincia consigamos convertirlas en generación de empleo, en mejores servicios públicos, en telecomunicaciones y en una larga lista de cosas que necesita esta provincia», concluyó.