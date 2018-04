García Medall asume que no será elegido por Largo como vicerrector

La elección de Antonio Largo Cabrerizo como nuevo rector de la Universidad de Valladolid en sustitución de Daniel conllevará cambios en el Campus Universitario de Soria y el actual rector, Joaquín García Medall, asume que dejará el cargo en el que ha permanecido desde principios del año pasado, tras la pérdida de confianza de su antecesor con el hasta ahora rector.

La llegada de Largo a la máxima responsabilidad de la Universidad de Valladolid lleva a García Medall a pensar que él no será el elegido. «No conozco el futuro pero yo estoy en funciones y es de esperar que en cuanto entre designará a su equipo y no contará conmigo entre sus elegidos», afirmó el actual vicerrector del campus soriano.

Incluso reconoció sentirse «liberado» pues podrá centrarse en su labor como profesorado, «lo que realmente me interesa», dijo, que en estos últimos meses ha tenido que combinar con la gestión del Vicerrectorado. Al tiempo que aseguró que le ha gustado trabajar «por el bien público», añadió que ha desempeñado su trabajo de vicerrector de la manera más «honesta» y poniendo todo de su parte por hacer las cosas bien.

En cuanto a su posible sustituto, García Medall indicó que en el campus de Soria cuentan con una plantilla amplia, «con muchos profesores capaces de hacerlo. Tenemos un profesorado con muchas capacidades», recalcó.

En este sentido, el profesor Pablo Frutos, quien fuera director de la Escuela de Empresariales hace años, se descartó para el cargo. «No he hablado con nadie y no estoy metido en política», apuntó, alejado, matizó, del proceso electoral para la designación de rector. «Largo buscará alguien de su lado, no creo que piense en mí», dijo Frutos, a quien la gestión le gusta «cada vez menos». «Estoy metido en investigación y en las clases, y la gestión es algo muy duro, si me lo ofrecen me lo pensaré mucho, conlleva mucha responsabilidad», confesó.

En cuanto a la actual decana de Empresariales, Blanca García, recalcó que la elección del vicerrector es una decisión del nuevo rector y «buscará a gente de su confianza, que conozca». En su caso, después de diez años al frente de Empresariales, la experiencia en gestión no sería un problema pero no apunta hacia esos derroteros.

No obstante, sí le pide al nuevo responsable de la UVa «que sea el rector de todos, que no dudo que lo será, que mire por el bien de todos y que intentemos progresar», enfatizó.

Por otro lado, García Medall destacó que en el campus soriano el ganador de las elecciones a rector fue Daniel Miguel,«lo que indica que se ha reconocido el esfuerzo por hacer lo mejor para la universidad en Soria». «Lo que hemos intentado hacer ha sido por el bien del campus», apuntó, y aseguró que «el esfuerzo realizado en Soria es muy relevante», en referencia sobre todo al edificio de investigación y desarrollo por una inversión de más de cuatro millones de euros, un proyecto que tendrá que continuar el nuevo equipo rectoral de Largo Cabrerizo.

Éste, catedrático de Química Fíosica, obtuvo el pasado miércoles el 55,2% de los apoyos de la comunidad universitaria de Valladolid, frente a un 44,7% de las votaciones a favor de Miguel, quien sí obtuvo mejores resultados en Soria tanto del profesorado como del personal de servicios y de los propios alumnos del campus.