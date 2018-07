Los gasolina tiran del mercado y superan al diésel por primera vez

Adquirir un coche nuevo es la segunda inversión más importante para muchas familias sólo por detrás de la vivienda. En los años de crisis la venta de automóviles se desplomó y Soria no fue una excepción, con ejercicios en los que no se facturaron ni un millar de vehículos. Sin embargo, los últimos tiempos están devolviendo la sonrisa al sector en especial por las ventas de turismos de gasolina. Tras unos años de fuerte dieselización, los sorianos no sólo estrenan más, sino que están cambiando de combustible.

Las cifras provisionales de este año señalan que por primera vez en la década se está vendiendo bastante más gasolina que diésel, coronando una tendencia iniciada en 2016. Aún no se recoge el impacto de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno (la posible subida del gasóleo vía impuestos) ni de ciudades como Madrid (veto a los diésel de cierta edad en el centro), por lo que se podría decir que los sorianos se adelantaron a un cambio que se da casi por hecho en el conjunto de España.

Según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativos a las matriculaciones, entre enero y junio –último mes cerrado– se atornillaron las lacas en 754 turismos. Es sólo medio año, pero ya se roza la cifra de todo el 2012, cuando se matricularon 768 coches. De seguir así, en sólo seis años se habrán duplicado las ventas anuales de automóviles. No obstante la cifra en plena crisis era tan baja que más que de un despegue espectacular se puede hablar de una recuperación.

Asimismo queda claro que el gasóleo va en retroceso, al menos en las preferencias de los conductores de la provincia. En aquel 2012 salieron del concesionario 543 diésel por 283 gasolina, prácticamente en una proporción de dos a uno. Hoy en día las ventas son de 315 diésel por 439 gasolina y todo apunta a que las brecha sigue creciendo.

La década comenzó fuerte, con 1.481 coches nuevos matriculados en la provincia, aunque en ese año la DGT todavía no desglosaba por combustibles. En 2011 llegó el desplome con sólo 966 unidades vendidas, de las cuales sólo 283 eran de gasolina. Un año después se tocó fondo con 768, si bien por primera vez hubo tres ventas de vehículos de gas o eléctricos en la provincia, más por ejemplo que en 2016 a pesar de los avances tecnológicos en todos esos años.

Ya en 2013 se apreció una pequeña recuperación de las matriculaciones con 879 unidades, corroborada al año siguiente con 928. No obstante, 2015 fue el año en el que los concesionarios volvieron a tomar aire. La DGT señala que salieron a la calle 1409 coches nuevos con un crecimiento de casi el 50% respecto al ejercicio precedente. Soria volvía a rodar, aunque de nuevo los turismos de gasolina no llegaban ni a un tercio del total.

Los datos de 2016, 2017 y lo que va de 2018 son todavía provisionales según advierte la DGT, pero dejan claras dos cosas. La primera es que la recuperación ya se ha estabilizado e incluso va escalando poco a poco hasta cifras que invitan al optimismo. La segunda, que desde entonces el diésel pierde fuelle y la gasolina le adelanta sin problemas.

Por ejemplo en 2016 se alcanzaron las 1.485 matriculaciones de turismos. Dos eléctricos y uno de gas pusieron la parte exótica. Los de gasóleo sumaron 878 unidades, perdiendo un 7,1% respecto al año anterior. Sin embargo los gasolina, con 606, tiraron del mercado anotándose un crecimiento del 31,5%. El cambio de tendencia había comenzado y con bastante fuerza.

El año pasado la balanza siguió bajando hacia el lado de la gasolina. Los turismos de gasóleo se vendieron un 8,1% menos que en 2016 al facturar 807 unidades, mientras que los de bencina ya alcanzaban las 775 unidades, una cifra muy cercana a la de sus rivales que supuso un crecimiento del 27,9%. Los menores gastos de adquisición o la nueva tendencia del downsizing (motores de gasolina de pequeña cilindrada, turboalimentados, con buenas prestaciones y consumos aquilatados) pueden estar detrás de estos datos cambiantes.

En el primer semestre de este año la DGT señala, siempre de forma provisional, que todo sigue en la misma línea. Entre enero y junio de 2017 se habían vendido 349 coches de gasóleo por los 315 actuales, lo que marca una caída del 9,7%. Mientras tanto los de gasolina pasaron de 352 a 439, superando por vez primera en la década a los diésel y anotándose un crecimiento interanual del 24,7%.

En definitiva, la más que previsible migración de los conductores españoles del diésel a la gasolina ya lleva tres años en marcha en la provincia. Enmarcada en una etapa de crecimiento de las ventas, apunta que además los ciudadanos aún no se fían del todo de los eléctricos (una unidad vendida en 2016, otra en 2017) como alternativa a los combustibles fósiles. La revolución eléctrica tendrá que esperar unos años.