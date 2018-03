El gasto farmacéutico vuelve a situarse en niveles de 2012, año en el que comenzó a aplicarse el copago por el que trabajadores y pensionistas deben pagar por la compra de medicamentos subvencionados en función de sus ingresos. A 20,8 millones de euros se eleva ya en la provincia de Soria, lo que supone un 3,8% más que en el ejercicio anterior, en una clara tendencia alcista que tuvo su punto de inflexión en 2013.

Entonces, cuando la caída del gasto fue del 6,1%, la tendencia se invirtió de nuevo y ha ido escalando poco a poco hasta la subida más alta que es la registrada en 2017, según el último informe sobre indicadores de prestaciones farmacéuticas de Castilla y León que el Portal Salud de la Consejería de Sanidad recogió esta semana.

Si en 2014 el alza fue leve, del 0,6% y situó el gasto farmacéutico en 19.188.825 euros;en 2015 dio un pequeño salto y creció un 1,5%, hasta los 19.486.842 euros; para ya en 2016 despegar con una subida del 2,9% y posicionarse por encima de los 20 millones de euros.

Para la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Concyl, también responsable del colegio soriano, Raquel Martínez, el descenso del gasto motivado por la crisis económica y las medidas del Gobierno es una tendencia que se va invirtiendo, «una vez que se va mejorando la situación económica va aumentando el gasto», explica, y matiza que igualmente tiene mucho que ver la innovación en los medicamentos, ya que «los nuevos tienen unos precios más elevados, por eso es tan importante trabajar en medidas de contención», añade.

En este sentido, considera dentro de lo normal que se produzca una subida del gasto, pero destaca que es necesario incidir para lograr el equilibrio y que los fármacos «lleguen a todos y no haya dificultad en el acceso al medicamento».

Financiado

El gasto farmacéutico en receta representa la cuantía que se financia en relación a todos los medicamentos prescritos y dispensados en receta de Sacyl. Se corresponde con el importe de los medicamentos, al que se detraen la aportación -es decir, la cuantía que abona el usuario al adquirir los medicamentos-, los descuentos y las deducciones de la oficina de farmacia, según se establece en la normativa.

En el conjunto de la comunidad autónoma, el gasto farmacéutico durante el año 2017 fue de 592.966.856 euros, un 3,55% más que durante el anterior. De hecho, en todos los meses hubo incremento del gasto acumulado, los mayores durante los tres primeros del año. Por meses, en marzo, mayo y agosto, se superaron los 51 millones de euros. La variación interanual fue positiva todos los meses excepto en abril, que descendió un 2,62%. La distribución provincial es similar a la de los últimos años ya que la mayor parte del gasto total farmacéutico se produce en las provincias de León, Valladolid, Salamanca y Burgos, sumando entre las cuatro casi el 70% del gasto total de la Comunidad.

A pesar del incremento en el gasto, en el número de recetas no es tan significativo, en concreto del 2,2% en la provincia de Soria, donde se distribuyeron 1.769.895. Igualmente, la cifra se equipara a la de 2012, el año en que entró en vigor, en julio, el actual copago farmacéutico. En 2016 fueron 1.731.867, lo que representó un 2,02% más que el año precedente, cuando se contabilizaron 1.697.640, un 0,5% superior en términos interanuales. Entre 2012 y 2014 el número de recetas distribuidas registró sendos descensos, el más significativo en de 2012 con un 7,9% menos y 1.782.081 distribuidas en la provincia de Soria. En 2010 y 2011 fueron mas de 1,9 millones de euros.

En lo concierne al conjunto de Castilla y León, el mayor número de recetas en el año 2017 se generó en León y Valladolid, como ocurrió en años anteriores, con el 21,29% y 19,20% del total de recetas respectivamente. Respecto al año anterior, la cifra se incrementó un 2,25%, los mayores aumentos en Valladolid y Palencia y no hubo descensos en ninguna provincia.

En cuanto al gasto medio por receta y provincia, Soria se encuentra por encima del global de Castilla y León con 11,7 euros por receta, cuando en la región es de 11,4 euros. En la provincia ha crecido ese gasto medio un 1,6% mientras que en la comunidad lo ha hecho en un 1,2%.

Por provincia, el gasto medio por receta más elevado, como en años anteriores, se produjo en Burgos (12,34 euros/receta) y en León (11,92 euros/receta). Segovia y Valladolid presentaron los menores gastos medios de la Comunidad, (10,34 y 10,64 euros/receta, respectivamente). Asimismo, el gasto medio por receta respecto al año 2016 aumentó en todas las provincias, excepto en Ávila, con un ligero descenso. Los mayores incrementos oscilan en torno al 1,6%, en Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid.