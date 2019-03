Génova impone a Angulo en la lista del Senado pese a la oposición de De Gregorio

El PP de Soria estuvo muy cerca de implosionar en la tarde de ayer. El Comité Electoral Nacional desautoriza a la presidenta del partido, Yolanda de Gregorio, modificando la listas al Senado aprobada en la víspera por el Comité Electoral Provincial. Génova impone a Marimar Angulo, a la que intentó vetar De Gregorio, en sustitución de José Manuel Hernando. Sobre las 19.00 horas comenzaba un gabinete de crisis en el PP de Soria convocado por la presidenta y con la presencia de sus más estrechos colaboradores. Sobre la mesa, la posibilidad de iniciar una rebelión con dimisiones incluidas. Minutos después y tras un intenso cruce de llamadas el escenario cambió radicalmente. De Gregorio cerró filas, manifestó su voluntad de acatar la decisión impuesta por la Ejecutiva nacional y aseguró que no habrá «ningún tipo de repercusión».



La situación interna en el PP de Soria ha sido un caos durante las últimas 24 horas. La enésima crisis interna estalló tras conocerse la propuesta del Comité Electoral Provincial para la candidatura al Senado. En la lista figuraban Cristina Pinillos, persona de la absoluta confianza de De Gregorio, Gerardo Martínez y José Manuel Hernando. Sin embargo, lo más relevante era la ausencia de la expresidenta Marimar Angulo, vetada expresamente por Yolanda de Gregorio. La decisión de la dirección provincial provocó un auténtico terremoto en el seno interno del partido. La filtración de los nombres también molestó en la Ejecutiva nacional que había instado a las delegaciones provinciales a no desvelar las propuestas hasta que obtuvieran el beneplácito de Génova. No obstante, la decisión final sobre la candidatura estaba a expensas del Comité Nacional.



Los acontecimientos se precipitaron en la tarde de ayer. El Comité Electoral Nacional aborta el intento de De Gregorio de fulminar a Angulo e incluye a la ex presidenta en las listas en detrimento de Hernando. Según pudo saber este medio, esta decisión se comunica vía telefónica tanto a la presidenta del partido como a la propia Marimar Angulo.



Una vez que la decisión es conocida, De Gregorio convoca un gabinete de crisis con sus más estrechos colaboradores. Esa reunión comienza sobre las 19.00 horas, la misma hora a la que De Gregorio tenía pactada una cita con un colectivo empresarial. Minutos antes de empezar ese encuentro con empresarios, la presidenta del PP anuncia su imposibilidad de asistir. Según confirmaron fuentes del PP, en la cita están, entre otros, Benito Serrano, Cristina Pinillos, Laura Prieto y Pedro Antonio Heras. El clima es de una extraordinaria tensión y sobre la mesa se plantea la posibilidad de lanzar un órdago a Génova abriendo la puerta a posibles dimisiones.



En el transcurso de la reunión se produce una llamada a la sede de Soria desde la dirección regional del partido, de la misma persona que minutos antes había instigado la rebelión. Un empleado del partido entra en la sala donde estaban De Gregorio y sus colaboradores para transmitir un mensaje de calma. Había que parar la rebelión. El principal argumento para frenar el intento de revolución es el convulso clima interno que ahora mismo preside el PP de Castilla y León ya que se considera que un incendio en Soria puede provocar réplicas inmediatas en otras provincias, especialmente en Valladolid y León. De Gregorio y sus fieles aceptan el consejo y frenan una rebelión que desde Valladolid ya se veía como un fracaso al poco de empezar.



Desde el PP de Soria convocan inicialmente una rueda de prensa para las 20.30 horas que minutos después es desconvocada y se lanza el mensaje de que todavía no hay una comunicación oficial por parte de Génova en la que se confirmen los cambios en la lista. No obstante, la presidenta del partido, Yolanda de Gregorio, decide salir ante los medios para lanzar un mensaje de unidad y negar la crisis. «Lo que puedo decir es que desde la dirección del partido no tenemos ninguna noticia del Comité Nacional, no sabemos nada», aseguró.



Durante su intervención, De Gregorio dejó claro que la candidatura de Angulo es una imposición de Génova, aunque obvió que es una potestad del Comité Nacional que viene recogida en los estatutos del PP que ella misma votó y que, entre otras cuestiones, también han permitido que De Gregorio sea presidenta sin someterse a un Congreso y que haya sido designada como candidata a la capital. «Tenemos claro que la propuesta de Soria eran esas tres personas y si el Nacional decide cambiar, será una decisión del Comité Nacional», explicó. La presidenta popular insistía además en que el PP es «un partido unido».



En esa misma comparecencia, De Gregorio negó que hubiese existido, hasta las 20.15 horas, una llamada de Génova anunciando los cambios en la lista. «Me han dicho que me llamarían y me dirán si hay cambios o no», aseveró recordando que las modificaciones no afectan solo a la provincia de Soria. «Esperamos acontecimientos», reiteró.



La presidenta popular afirmó además que acataría el cambio «sin ningún tipo de repercusión». «Nosotros a nivel provincial tenemos la competencia de hacer la propuesta y quien realmente decide es el Comité Nacional, respetaríamos totalmente su decisión». De Gregorio recalcó que asumen la decisión por «lealtad al partido» aunque «es una decisión que toma el Comité Nacional».



De Gregorio deslizó que cuenta con el apoyo de «afiliados, candidatos y alcaldes» aunque «si el Nacional considera que en vez de Hernando sea Angulo, ellos sabrán la decisión que toman, estará avalada por su justificación y nosotros la respetaremos». Cuestionada abiertamente por la presencia de Angulo, a la que intentó vetar, De Gregorio manifestó que «ante todo son las siglas». «No tengo mala relación con Angulo ni con nadie», advirtió dejando también un mensaje a los críticos con su gestión. «Ella –por Angulo– decidió voluntariamente irse, me propusieron a mí y yo soy legítimamente elegida por la Junta Directiva, por todos sus miembros». «Yo soy la presidenta y cuando haya elecciones ya veremos quién será el presidente o si yo optaría, lo importante son las siglas electorales», remarcó. La presidenta del PP de Soria dejó también medidas palabras de reconocimiento a la labor de Angulo. «Es una persona trabajadora, nosotros hemos apostado por la renovación y ahora mismo si Madrid considera que debe ser Angulo en vez de Hernando, la dirección del partido sabrá y tendrá su justificación», concluyó.