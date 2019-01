La Gerencia no informa a los médicos interinos de su cese como funcionarios

Dieciséis de los 17 médicos interinos funcionarios de atención primaria de la provincia de Soria pasaron el pasado 21 de diciembre a ser personal estatutario por decisión de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, una circunstancia que cambia su relación contractual con la administración. Mientras el personal estatutario depende de un estatuto propio, los funcionarios se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Según indicaron los afectados, ni desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ni desde Sacyl han recibido comunicación alguna oficial y ha tenido que ser la Tesorería de la Seguridad Social la que informara de este hecho, pero únicamente a los que disponen de clave electrónica, «el resto ha tenido que enterarse por los propios compañeros que se han visto en esta situación», explican fuentes de los médicos interinos ahora ya estatutarios.

Se da la circunstancia de que fueron cesados como funcionarios el día 21 y el 22 se les dio de alta como interinos estatutarios sin que ninguno haya firmado tal contrato. De hecho, en otras provincias las Gerencias ya han informado a los médicos de que a partir del 8 de enero acudan a rubricar el contrato pero ese paso todavía no se ha dado en Soria.

La indignación es general en el colectivo por cuanto ni siquiera les han consultado su deseo de continuar como personal estatutario, con los cambios que ello supone, sobre todo teniendo en cuenta que en este trimestre se convocará un concurso de traslados que puede que lleve a muchos de ellos a tener que dejar sus plazas porque un médico titular quiera asumirla, argumentan los afectados. «Con el concurso de traslados nos van a desplazar y volveremos a ser eventuales, después de que muchos llevan más de 20 años trabajando como indefinidos, con lo que no tendremos cupo de pacientes y podrán enviarnos a hacer guardias a cualquier punto de la provincia o a cubrir bajas», apuntaron los médicos interinos estatutarios quienes denuncian la «inestabilidad» en profesionales que en muchos de los casos rondan los 60 años.

Los médicos afectados en la provincia aseguran que la Consejería de Sanidad está cometiendo «una irregularidad tras otra», por lo que ya trabajan en la demanda a presentar, en principio a través del Sindicato Médico de Castilla y León, Simecal, aunque algunos también llevarán a la Junta a los tribunales individualmente. Ya se han dado casos de médicos en Burgos que han optado por abandonar su puesto al no querer aceptar las condiciones que les imponen desde Sacyl, afirmaron.

Critican que desde la Consejería de Sanidad se les cesara el 21 de diciembre, una circunstancia que ha afectado al resto del colectivo en toda Castilla y León, y todavía no hayan firmado el nuevo contrato. De hecho, los servicios jurídicos les han aconsejado que no lo hagan si dicho contrato, que como muy pronto suscribirían hoy, lleve fecha del 22 de diciembre, cuando fueron dados de alta como personal estatutario. «Desde el día 22 estamos con un nuevo contrato que no hemos firmado, y en otras provincias que han comenzado a hacerlo lo han hecho pero matizando que no están conformes», recalcó uno de los facultativos.

La Consejería de Sanidad ya informó hace meses de que los interinos funcionarios cambiarían de régimen de forma obligatoria, no así los médicos titulares, es decir, con la plaza en propiedad, a los que se daba la opción de elegir.

El cambio en la provincia de Soria ha afectado a 16 de los 17 médicos interinos funcionarios. El único que no ha cambiado de régimen es porque ocupa la plaza del gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado, quien ha optado por no pasar a ser estatutario y mantenerse como funcionario, indicaron los facultativos críticos con la gestión de este proceso por parte de la Consejería de Sanidad. Según sostienen, «algunos de los médicos titulares que han preferido pasar a estatutarios lo han hecho para poder optar al concurso de traslados, porque para funcionarios no va a haber», aunque reconocen que los interinos que ocupan desde hace años plazas de difícil cobertura no van a tener problema «porque nadie las quiere y por lo tanto no van a ser desplazados». No ocurre lo mismo en otros puestos más atractivos como pueden ser los más cercanos a la capital o los de los pueblos de mayor tamaño.

El colectivo de médicos interinos afectados pone de manifiesto que en otras comunidades autónomas como Canarias, Murcia o Extremadura los interinos de larga duración pasarán a ser fijos, «que es lo que hemos pedido en Castilla y León porque entendemos que después de tantos años de interinos estamos en fraude de ley», recalcaron, una circunstancia que también se encuentra ya en sede judicial.

Los interinos lamentan que la Junta no fidelice a los médicos, máxime cuando afirma que no existen facultativos que quieran ser destinados a provincias como Soria. Lo que opinan es que «es la excusa para amortizar plazas» y a que la tendencia es «la privatización, cada vez con más seguros privados. Nos están llevando al límite para conseguir eso», matizaron.