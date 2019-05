La Gerencia pide que se declaren más zonas básicas de salud de difícil cobertura

De la calificación de difícil cobertura para puestos en las zonas básicas de salud, ZBS, de Soria depende que se pongan en marcha incentivos para tratar de conseguir que los facultativos cubran esas plazas. Una circunstancia que mejoraría el servicio sanitario en la mayoría de las 14 ZBS en que se divide la provincia.

Por esa razón, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria defienden que sean reconocidas seis de las zonas básicas en la provincia, y no una sola como plantea la Gerencia Regional en el borrador presentado, pendiente de estudio. Mientras Valladolid habla únicamente de la ZBS de Arcos de Jalón, en Soria la necesidad apunta también a las de Ágreda, Pinares-Covaleda, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Tierras Altas-San Pedro Manrique. «Creemos que hay zonas que cumplen los requisitos y sería ampliable», aseguró el gerente, Enrique Delgado, en referencia a la idea inicial de la Gerencia Regional. Delgado considera que todas aquellas ZBS donde intentan cubrir los puestos y no es posible han de ser calificadas como de difícil cobertura por lo que en su petición a Valladolid incluirán alguna más de la zona rural. «En general no hay grandes diferencias en todas ellas, si excluimos las de El Burgo de Osma y Almazán», matizó el gerente.

Los criterios objetivos a tener en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura o ovisión, son la distancia desde el centro de salud al hospital o complejo asistencial de referencia, el tiempo semanal empleado en los desplazamientos, el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. En la mayoría de las zonas básicas de salud de Soria se cumplen todos ellos. Algo que también sostienen los sindicatos, por lo que Comisiones Obreras ya reclamó en marzo pasado a la Gerencia Regional que ampliara a seis las ZBS las consideradas como de difícil cobertura.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria puntualizó que es complicado hablar de criterios deferenciadores ya que, «si se declaran todas, es como si no declarásemos ninguna», en el sentido de que los incentivos a aplicar sería en todas iguales. No obstante, en la provincia todavía quedarían fuera otras ocho ZBS donde teóricamente los puestos no son difíciles de cubrir.

También el PSOE de Soria considera que son más las zonas que necesitan incentivo en la provincia y critica al gobierno de la Junta por no analizar los pormenores. «Hay algunas zonas que cumplen unos requisitos pero no otros y lo que han hecho ha sido crear un decreto sin estudiar realmente cuáles son las zonas de difícil cobertura», denunció el procurador socialista Ángel Hernández. «En vez de estudiar qué es lo que necesitamos y cuáles son las plazas de difícil cobertura y después marcar los criterios, lo que ha hecho ha sido definir los criterios y luego a ver quién entra», criticó.

El PSOE plantea hacer un análisis de cómo se encuentra la sanidad actualmente, «qué plazas están cubiertas y qué necesidades hay, y una vez conocidas toda la situación marcar qué plazas, dentro de las plantillas orgánicas son de difícil cobertura y qué criterios ponemos para cubrirlas», tal y como trasladó en el grupo de trabajo de acción primaria. Hernández añadió que tiene que resolver esta situación antes de las elecciones.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, defiende que «el cien por cien» de las zonas básicas de salud del medio rural sean consideradas de difícil cobertura, porque, sostiene, en todas las ZBS hay áreas donde se cumplen los criterios que marca la Gerencia Regional. «Por ejemplo en El Burgo de Osma y Almazán sólo hay un 15% que puede cumplir esos criterios, pero ya tienen ese problema», concretó.

Huerta calificó de «rácano y poco generoso» el borrador para Soria por parte de la Gerencia. «Es poco realista, por lo que si va a ser así, se quedará en una mera declaració de intenciones», concluyó el presidente del Colegio de Médicos, quien sostiene que los criterios para la declaración de puestos de difícil cobertura se han hecho «a la medida de Valladolid».