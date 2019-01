El Gobierno baraja licitar un tramo de la A-15 este año

Tras desvelarse las cifras del proyecto de presupuestos del Estado, una de las cuestiones más criticadas ha sido la baja dotación de los tramos de la A-15 hasta Navarra (675.000 euros en total). El subdelegado, Miguel Latorre, aclaró que en muchos casos los proyectos todavía no están adaptados a las nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental por lo que de nada serviría tener una dotación mayor ya que hasta que no estén concluidos los proyectos no se podrán licitar las obras. Además, precisó que en el tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo la tarea administrativa está más avanzada, por eso asume la partida más cuantiosa –375.000– ya que incluso podría llegar a licitarse este año.



Latorre aseguró que el Gobierno está centrado en «retomar» las obras en unos tramos que han estado «paralizados» durante los últimos cinco años. El subdelegado apuntó que se trata de proyectos en los que ha caducado la Declaración de Impacto y que ahora los nuevos proyectos deben adaptarse a los nuevos estudios de impacto medioambiental. «Hay que rehacer los proyectos», lamentó. «Independientemente de la partida, era imposible ejecutar nada hasta que estén actualizados los proyectos», insistió. El Fuensaúco-Villar es el más avanzado. El proceso de actualización y expropiación se extenderá entre 6 y 8 meses por lo que «se intentará licitar en 2019».



Con respecto a la A-11, Latorre destacó la dotación para los cincos tramos en obras que permitirán continuar la construcción e intentar cumplir el calendario marcado. El subdelegado negó una «ralentización» para que la apertura de los dos primeros tramos sea en 2019, año electoral y recordó las dificultades que el PSOE se encontró con algunos de los tramos por cuestiones como la calzada romana o las discrepancias de precios. Los dos más avanzados, La Mallona-Venta Nueva y el Santiuste-El Burgo «se intentará» que se pongan en servicio en el primer semestre mientras que los otros tres tramos, tal y como viene en los presupuestos, se abrirán para 2020 «o 2021 como mucho».



El problema con la A-11 está en el Langa-Aranda. Aunque la rescisión del contrato se practicó en 2016, con solo un 5% ejecutado, la consignación de este año (800.000 euros contando la parte imputable a Burgos) se utilizará para redactar un nuevo proyecto. «Aunque hubiera 10 millones serían ficticios porque no hay proyecto», aseguró.