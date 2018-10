El Gobierno decidirá el futuro de la Comisaría antes de 2019

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, decidirá antes de terminar el año la opción escogida para dar una solución «definitiva» y «perdurable en el tiempo» a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, reiteró ayer que ahora mismo se están valorando las tres alternativas disponibles con el objetivo de escoger aquella «que sea la mejor para el desarrollo del trabajo de la Policía Nacional».



El anuncio del subdelegado se produce el día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía. Latorre no escondió que las actuales dependencias policiales están «obsoletas». «Estamos valorando todos las opciones posibles», indicó. Las alternativas bajo estudio son la construcción de una nueva Comisaría, unas dependencias nuevas que en las que compartieran espacios los agentes de la Policía Nacional y la Local o recuperar el plan del anterior Gobierno que pasa por trasladar la Subdelegación al edificio del Banco de España y hacer una pequeña remodelación en la actual sede del Gobierno en la provincia para acoger la Comisaría. En el caso de una nueva construcción, ya sea una Comisaría conjunta o solo para los agentes de la Nacional, el edificio se levantaría en una parcela municipal que el Ayuntamiento cedería a tal efecto.



«No descartamos nada entre todas las opciones posibles, una vez que estén sobre la mesa se trata de analizar, valorar y, como he repetido en alguna ocasión, optar por aquella solución que sea la mejor para el desarrollo del trabajo de la Policía Nacional y que sea perdurable en el tiempo», explicó Latorre. El subdelegado ‘disculpó’ la tardanza en elegir la solución definitiva explicando que «no solo se trata de pensar que es lo mejor o lo peor».



«Hay que analizar anteproyectos, ver los costes, estudiar la posibilidad de una Comisaría conjunto, es decir, son análisis que requieren de un tiempo prudencial, no nos podemos precipitar», aseguró. Latorre insistió en que «queremos que la solución sea definitiva». En cuanto a los plazos, el subdelegado manifestó que «creo que a lo largo de este año ya podremos decir por cuál de las opciones hemos optado». Cuestionado por su preferencia, Latorre subrayó que «mi preferencia es aquella que sirva para que la Policía pueda trabajar en las mejores condiciones, independientemente de que sea una nueva Comisaría, una conjunta o se plantee la solución que se había planteado al principio». El subdelegado reiteró que «todas las opciones son posibles y en cuanto estén sobre la mesa las valoraremos».

Otra de las cuestiones que atañe al trabajo de la Policía Nacional en la provincia es el déficit existente entre el número de plazas disponibles y las que realmente están cubiertas. «Hay unas 133 plazas de plantilla de las que solo están ocupadas unas 103 o 104», desveló Latorre que advirtió «se trata de un número importante, hay casi un 30% de la plantilla vacante». «Ahora mismo hay nueve o diez policías de prácticas que de alguna forma palían esta situación, pero el momento que tengan un destino definitivo algunos se quedarán y otros se podrán ir», señaló.



Latorre hizo referencia a las palabras de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, en la víspera, para remarcar que la intención del actual Ejecutivo es «cubrir el 100%» no solo en Soria sino en el conjunto de la Comunidad. Este objetivo se abordará a través de la incorporación de nuevos agentes mediante las ofertas de empleo público «máxime teniendo en cuenta que en Soria se va a necesitar incrementar esa plantilla cuando se proceda a la apertura del centro penitenciario» (fechada para finales de 2019). Aunque no se conoce el número exacto de agentes que serán necesarios, Latorre apuntó que el incremento «será sustancial».



El subdelegado del Gobierno achacó el déficit de plantilla a diversos factores aunque señaló como el principal «la escasa tasa de reposición, por no decir nula, que ha habido desde el año 2007-2008». «Prácticamente no se han creado plazas nuevas, era muy difícil cubrir las plazas porque no había nuevas incorporaciones», lamentó. Latorre insistió en que la idea es «poco a poco» ir corrigiendo las deficiencias con la oferta de empleo público de 2018 y la de 2019 con el objetivo de que «se puedan ir incorporando nuevos efectivos a los Cuerpos de Seguridad, a instituciones penitenciarias y la resto de servicios esenciales».