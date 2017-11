El Gobierno entierra la inversión de 11 millones en el Cieda de forma unilateral

Nueva «bofetada» para la ciudad de Soria. El proyecto del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda) que iba a ubicarse en el antiguo lavadero de lanas junto al Duero está cerca de engrosar la lista de agravios del Estado con la provincia. El Gobierno remitió una carta al Ayuntamiento esta semana en la que anuncia la decisión de romper de forma unilateral el convenio entre la capital y el Ciemat para la ejecución del proyecto. Ese acuerdo comprometía una inversión de 11,2 millones. Además de esta circunstancia, el Estado pretende negociar con el Ayuntamiento la deuda de unos 100.000 euros que tiene pendiente con el Consistorio por la utilización de La Presentación como oficina. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se mostró terriblemente enfadado por el anuncio del Gobierno, que no dudó en calificar como «impresentable». El regidor corresponsabilizó al PP de Soria, hizo un llamamiento a la movilización de la sociedad y anunció que se estudiará el convenio con vistas a una posible reclamación judicial.



Martínez Mínguez lamentó la actitud del Gobierno con una provincia «en la que todos coinciden en la necesidad de desarrollar inversión pública para generar oportunidades y desarrollo». El alcalde recordó que en los últimos siete años no se ha licitado ni un euro en obras nuevas salvo «el acondicionamiento y el mantenimiento de carreteras». «No podemos continuar por ese camino, es necesario reivindicar y exigir al Gobierno», subrayó.



Para el alcalde parte de la responsabilidad también recae en el PPde Soria al que acusó de «ser el escudero de las decisiones que están lastrando constantemente el desarrollo de esta ciudad y que lamentablemente nos llegan como bofetadas un día tras otro». «¿Qué está haciendo el PP de Soria con sus cuatro senadores y con su diputado con el Gobierno para no poder ni defender una mínima inversión?» cuestionó. Martínez recordó el bloqueo que sufren proyectos como el Centro de Referencia, la nueva cárcel, las obras del banco de España o el ferrocarril. «No podemos continuar así y es necesario que la sociedad soriana comience a despertar y exigir al Gobierno un trato distinto al que nos está dando», resumió un cabreado Martínez. «Si ese es el camino que quiere el PP de Soria, a nosotros nos tendrá enfrente», advierte.



Según explicó el regidor en la carta remitida por el Gobierno no se ofrece ninguna explicación y además hay otro asunto que, en opinión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento «si no fuera por lo grave que es, sería para reírse». «Estaban de alquiler en La Presentación por un importe anual del entorno de los 12 o 15.000 euros, como está tan mal el Gobierno de España y a pesar de que tenemos una deuda importante como dice el señor Sainz (portavoz del PP en el Ayuntamiento), no nos han pagado desde el comienzo», explicó. En estos años se ha generado una deuda del entorno de los 100.000 euros «y lo que quieren es sentarse a negociar esa deuda». «Prefiero no poner calificativos, pero es impresentable e indecente», afirmó Martínez Mínguez. «Encima se quieren sentar a negociar, no para posponer, retrasar o temporalizar las inversiones en esta ciudad, primero te quitan una inversión y lo que te deben lo quieren negociar, que se vayan a tomar el pelo a otro sitio», insistió el regidor. En este ámbito, el alcalde recordó que en el 2012 el Cieda contaba con un presupuesto de 220.000 euros y que en la última anualidad esa cifra había bajado a los 15.000 euros. «Trabajará uno o ninguno», lamentó.



La intención del Gobierno ahora desvelada ya la dejó entrever el director del Cieda-Ciemat, Luis Fernández Regalado, durante una visita a la provincia en noviembre de 2016. «Si la sede no la vamos a ocupar, lo lógico es que el Ayuntamiento hiciera uso de esas instalaciones», comentó en aquel momento. El Ayuntamiento, al conocer esas declaraciones, aseguró que no iba a renunciar al cumplimiento del acuerdo suscrito en el año 2009.



«Nosotros nos vamos a revolver y no descarto, lo estamos analizando a través de los servicios jurídicos, que podamos emprender acciones es legales contra el Ciemat», desveló. El alcalde recordó que la rescisión del contrato de 20 millones para la renovación del tren supuso un coste al Estado de 800.000 euros en favor de la empresa adjudicataria de aquellas obras. «Al final un convenio entre dos administraciones es un contrato y algo tiene que compensar a esta ciudad», aseveró. A pesar del tajante anuncio del Gobierno sobre la resolución unilateral del convenio, para el máximo responsable del Ayuntamiento «este asunto no termina aquí». «Ya al principio de la legislatura pasada lo intentaron, pero tras algunas conversaciones en Madrid conseguimos mantener bajo mínimos el Centro Internacional, entendíamos la coyuntura económica, pero ahora según su teoría se está recuperando la inversión en otros territorios y deciden dar carpetazo a este proyecto», criticó.



«Lo vamos a analizar todo, es verdad que nos van cayendo perlas, como ha ocurrido con el cierre del Mirón, el PPde Soria ha negado la evidencia, pero vemos cómo se van trasladando servicios y perdiendo personal», comentó. «Es lo mismo de siempre, decir una cosa y hacer la contraria, engañar e intoxicar a la ciudadanía y finalmente nos van retirando todas y cada una de las inversiones», insistió el alcalde.

Martínez Mínguez considera que la sociedad «tiene que conocer de primera mano lo que está pasando». «Es verdad que el Ayuntamiento tiene un capítulo de inversiones importante, ahora mismo hay 7 millones en obras vivas, pero necesitamos que a ese esfuerzo que hacen los sorianos se sume la administración autonómica y sobre todo, el Estado». «Necesitamos ser escuchados, pero para eso necesitamos a un PP de Soria que esté comprometido y que no haga de escudo de protección de las decisiones del Gobierno amparando barbaridades como esta», reclamó. El regidor recalcó que «el PPde Soria es el primero que se pone del lado del Gobierno, legitima esas decisiones y se convierte en el peor enemigo para el desarrollo de la ciudad».



Ante esta situación, Martínez Mínguez cree que ha llegado el momento de «alzar la voz». «No es solo el alcalde o el Ayuntamiento, debe ser la sociedad soriana con todos los partidos para invertir esta tendencia», subrayó. El alcalde puso el ejemplo de Extremadura y su protesta por el tren o Murcia que ha conseguido 600 millones para el soterramiento del AVE. «Aquí renuncian a 20 millones para ganar unos minutos en el tren, con la excusa de la crisis y además se defiende por parte del PP de Soria, es impresentable», concluyó.