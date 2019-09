El Gobierno fija a Soria como zona prioritaria de atracción de trabajadores

El director general de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José Alarcón Hernández, se mostró ayer sensible al problema de despoblación del que adolece la provincia de Soria que conlleva una falta de mano de obra que la Cámara de Comercio ya cuantifica de manera inmediata en 300 trabajadores, y dio a conocer a más de medio centenar de empresarios que acudieron a la convocatoria de la entidad cameral las distintas herramientas y fórmulas que ofrece el Gobierno para dotar al tejido empresarial de la provincia de los recursos humanos que necesita. Entre ellos habló del programa Visar, un proyecto piloto que el Gobierno ha puesto en marcha para conceder visados a hijos y nietos argentinos que no tengan nacionalidad española y que busquen empleo en este país. A este respecto, reconoció que Soria necesita «una especial atención» por ser una zona donde es más complicado que las personas que están en desempleo acudan a cubrir los puestos que se ofertan. De hecho, se comprometió a buscar alguna vía especial, involucrando a otras direcciones generales o incluso ministerios en una solución conjunta a una problemática compleja. Sin embargo, el mandatario se mostró firme en la determinación del Gobierno de continuar con una línea de ordenación de la inmigración regular, ordenada y segura, cumpliendo la normativa de contratar en origen y con todas las garantías, y evitando un posible ‘efecto llamada’.

El presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, pidió «una mayor sensibilidad hacia Soria por la despoblación», para «acatarla desde todos los puntos» e intentar resolver «no sólo la necesidad puntual de los 300 empleados que se requieren ahora mismo en las empresas sorianas, sino iniciar un recorrido para que a medio largo plazo podamos combatir el problema de la falta de población y dar con una solución definitiva».

Alarcón, junto con su adjunta, Rosa Escalera, escuchó las preguntas de todos los empresarios que se acercaron ayer hasta las dependencias de la Cámara de Comercio de todos los perfiles del sector económico de la provincia, y les brindó la posibilidad de traer «inmigración legal, ordenada y segura» cuando las necesidades de los puestos de trabajo no puedan cubrirse por personas que ya están en España. «Recibimos con mucha intensidad ofertas de trabajo que pese a una alta tasa de desempleo que persiste en el conjunto del país no encuentran la posibilidad de ser cubierta por personas que residen en España, ya sea porque son trabajos muy especializados, o menos cualificados, e incluso porque hay zonas en las que es más complicado que las personas que están en desempleo acudan a cubrir esos puestos». A su juicio, «Soria claramente es una de esas zonas que necesitan una atención y una ayuda especial», y aseguró que mantiene «la misma sensibilidad con la que empezaron hace unos meses las conversaciones con la Cámara. Vamos a intentar tener las reuniones que hagan falta para encontrar las soluciones que estén en nuestra mano para cubrir esos puestos de trabajo».

Para Alberto Santamaría «es bueno que se lleve una foto de lo que está pasando en Soria para que sea el inicio de un trabajo hacia la búsqueda de soluciones no sólo con la Administración central, sino con las que haga falta».

Los empresarios sorianos trasladaron a los representantes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social casos concretos, como el del responsable de Recursos Humanos de la Gerencia de Salud de Área de Soria, Luis Lázaro, y la tardanza de la administración a la hora de homologar títulos universitarios que facilitarían la contratación de médicos a Soria procedentes de otros países. Otras problemáticas planteadas tuvieron que ver con la falta de un programa de visados de personal no cualificado, las barreras burocráticas para que trabajadores extranjeros puedan traer familiares de segundo y tercer grado o la imposibilidad de contratar a personal que ya se encuentre en España, aunque sea en situación irregular.

Recordó el máximo responsable de la entidad cameral que esta actuación es una de las consecuencias de los resultados del informe titulado ‘Necesidades de Personal 2019-2021’ que elaboró hace unos meses la Cámara de Comercio de Soria, que cuantificaba en más de 1.700 trabajadores los que iba a requerir el tejido industrial de Soria en tres años. Así lo constató tras realizar entrevistas a un grupo de 50 empresas sorianas entre las que contaban con mayor volumen de facturación y mayor número de empleados (representaban a más de 7.000 puestos de trabajo) y que concluía que el 75,65% de las empresas encuestadas iba a llevar a cabo inversiones en los próximos tres años y el 67,39% tenía previsto generar empleo, si bien el 70% manifestó que iban a tener problemas para encontrar trabajadores de los perfiles que precisaban.

Desde este informe la Cámara sostiene que los puestos de trabajo y la fijación de población en el territorio están directamente relacionados. La falta de recursos humanos se está revelando como una de las principales barreras de las empresas sorianas a la hora de crecer o de, simplemente, llevar a cabo su actividad cotidiana. Los perfiles de trabajadores que más se necesitan son los de personal de mantenimiento, peones agrícolas y ganaderos, camareros, cocineros, conductores, soldadores e ingenieros, entre otros.