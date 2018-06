El Gobierno ignoró los 2,6 millones de la tapa desde 2012

El Gobierno central era plenamente consciente de que existía un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Soria para la financiación de los 2,6 millones de euros de la famosa tapa de El Espolón, sin embargo, dado que la partida no se incluyó en el Presupuesto de 2012 como estaba inicialmente previsto no se realizó «ninguna acción» para certificar la firma del convenio correspondiente para el pago de la subvención. Así lo afirma el propio Gobierno a través de una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PSOE por Soria, Javier Antón, y cuya respuesta se publicó ayer en el Boletín del Congreso.



En la contestación el Gobierno señala que los 2,6 millones proceden de una solicitud de actuación formulada por el Ayuntamiento de Soria en el ejercicio 2011. En este sentido recuerda que el 28 de abril se firmó «un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Soria para la urbanización del Paseo del Espolón y de la Plaza Mariano Granados, en zona limítrofe con el centro histórico». El Ejecutivo explica que el citado protocolo «establecía la intención del Ministerio de intervenir en la financiación de las citas obras de urbanización en la cuantía de 2,6 millones siempre y cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita» y añade además que el propio Gobierno «se comprometía a realizar las gestiones oportunas para posibilitar la inclusión de dicha partida, a favor del Ayuntamiento, con dicho objeto y destino en la Ley de Presupuestos del Estado para 2012».



En la respuesta publicada ayer se incide en que en la Ley de presupuestos de 2012 no figuró ninguna partida para este concepto «por lo que no se inició ninguna actuación conducente a la firma del convenio correspondiente para el pago de dicha subvención».



El diputado socialista, Javier Antón, remarcó que en la propia respuesta se confirma que «existe un compromiso» entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Soria. «Lo único que ha faltado para dar cumplimiento es que la partida se incluyera en los Presupuestos del Estado», lamentó.

Antón reconoce que si bien 2012 fue un año «especial» debido a las elecciones – Rajoy tomó posesión a finales de diciembre de 2011– pero que el Gobierno del PP ha tenido hasta este 2018 para dar cumplimiento al compromiso adquirido con la ciudad de Soria. «El PP ha perdido seis oportunidades contando con el Presupuesto de 2018 para cumplir el compromiso con el Ayuntamiento y lo que denota es que ha existido una total falta de sensibilidad que, al final, terminamos pagando todos los sorianos», asevera.



«No ha existido voluntad política de incluir esa partida en el Presupuesto, esa es la realidad, hubo un año en el que incluso dijeron que estaban estudiando cm incorporarla, pero no lo han hecho», insistió. Antón destacó que frente a esa situación la «coherencia» del PSOE que durante todos estos años ha mantenido su reivindicación incluyendo la subvención en las cuentas del Ayuntamiento. «El alcalde no reclama la partida para sí mismo, es una deuda con la ciudad», señala. Antón lamentó que los siete años de Gobierno del PP no hayan servido para avanzar en ninguno de los proyectos pendientes para la provincia y la capital. «Ahora volveremos a la casilla de salida», indicó.