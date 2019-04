El Gobierno licita parte del equipamiento de la nueva cárcel

Nuevo paso hacia la apertura del nuevo centro penitenciario de Soria. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) ha sacado a licitación parte del equipamiento de la cárcel, según consta en la plataforma de Contratación Pública. Concretamente, el concurso afecta al suministro, instalación y montaje del equipamiento de los servicios de Cocina, Lavandería y Panadería, según las mismas fuentes. En total, la inversión asciende a 1,3 millones.

La dotación de equipamiento es una de las cuestiones pendientes para la apertura del centro junto a la obra del colector –a punto de adjudicarse– y la dotación de personal –también están en marcha los procesos–. Según la información publicada por la Plataforma de Contratación Pública, el SIEPSE saca a licitación el contrato para el suministro, la instalación y el montaje del mobiliario de Cocina, Panadería y Lavandería. Para esta dotación será necesaria una inversión de 1,3 millones y el plazo máximo de entrega es de 5 meses. El plazo de presentación de ofertas concluye el nueve de mayo y el proceso de adjudicación estará en marcha, al menos, hasta el 27 de mayo cuando se produzca la apertura de la oferta económica.



Aunque la licitación es conjunta, los suministros para la nueva cárcel se dividen en tres lotes diferenciados. Esa separación afecta la hora de separar el coste de cada uno de los suministros y los plazos. El primer lote hace referencia a la dotación del mobiliario de Cocina. En este caso, el coste se eleva hasta los 919.600 euros, impuestos incluidos y las empresas tendrán un plazo de cinco meses para cumplir con el contrato. El lote número dos es el dedicado a los enseres del servicio de Panadería que tiene un coste de 239.580 euros y un plazo de entrega de cinco meses. Por último, el tercer lote se corresponde con la maquinaria de Lavandería, el coste es de 181.500 euros y el plazo de entrega asciende a tres mensualidades.



Según explicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, una vez en marcha estos procesos para la dotación del mobiliario de la cárcel, quedaría pendiente la adquisición del material correspondiente al equipamiento deportivo. Asimismo, cabe recordar que otra parte importante de la dotación, el mobiliario básico, se está elaborando en los talleres penitenciarios.



Hay que recordar que la intención del Gobierno desde que accedió a La Moncloa es poder abrir el centro penitenciario antes de que acabara el año. No obstante, los plazos están muy ajustados. En el caso del mobiliario, el proceso de adjudicación no estará totalmente formalizado hasta el mes de junio, por lo menos. El plazo de ejecución es de un máximo de cinco meses con lo que el mobiliario podría estar colocado a finales de noviembre o principios de diciembre. Además, para la obra del colector se calcula que serán necesario unos nueve meses por lo que la infraestructura no estaría terminada antes del mes de diciembre. En este sentido, el propio Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria, advirtió que la puesta en servicio del complejo penitenciario no se llevaría a cabo hasta el segundo trimestre del 2020. Desde el Gobierno explicaban que «si se cumplen los plazos anteriores, el centro penitenciario estará terminado y equipado en febrero de 2020 para su entrega a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». Asimismo, añaden que la puesta en servicio está prevista para «el segundo trimestre del 2020, una vez se realicen las tareas de supervisión y control de las instalaciones de servicio y seguridad».