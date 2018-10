El Gobierno pagará los 200.000 euros para desbloquear la pasarela

Luz verde a la construcción de la pasarela peatonal entre los municipios de Golmayo y Soria. La subdelegación del Gobierno en Soria informó ayer de que en cuestión de días el Ministerio de Fomento hará una transferencia por valor de 200.000 euros al Ayuntamiento de Golmayo para que pueda proceder, una vez tenga el proyecto, a la licitación, adjudicación y ejecución de la infraestructura. El Gobierno opta por esta solución para agilizar el proceso por lo que no será necesario firmar un convenio de colaboración.



El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, explicó que el convenio que tenía previsto firmar para sellar el acuerdo de financiación de la infraestructura se ha complicado debido a las «dificultades técnicas y jurídicas» existentes para adecuar el acuerdo a la nueva Ley de Contratos que entró en vigor este mismo año. Con el objetivo de no dilatar más en el tiempo un proyecto en el que todas las partes estaban de acuerdo y en el que incluso había partidas para su financiación se ha optado por una nueva fórmula que se sustancia en que Fomento hará una transferencia directa del dinero que tenía presupuestado para la actuación al municipio de Golmayo. «Desde el ministerio se ha firmado una resolución para transferir el dinero de la partida al Ayuntamiento», explicó Latorre. El subdelegado recordó que la partida ya tenía «carácter finalista». «Es la solución más adecuada y más rápida para poder usar el dinero», insistió.



La decisión del Gobierno pone fin a meses de espera para arrancar un proyecto muy demandado tanto por Soria como por Golmayo. La iniciativa quedó clarificada una vez que el Gobierno incluyó, en el apartado de transferencias, una partida de 200.000 euros para la financiación de la infraestructura. Con ese dinero, Fomento cumplía con su parte del acuerdo a tres bandas entre Golmayo, Soria y el propio ministerio para la financiación de la actuación. Los dos ayuntamientos también tienen consignados en sus presupuestos para el presente ejercicio partidas por valor de 200.000 euros. El acuerdo alcanzado supone también que es el Ayuntamiento de Golmayo el encargado de licitar, adjudicar y ejecutar la obra.



En cuanto a la parte correspondiente al Ayuntamiento de Soria, no hay trabas administrativas que dificulten el desbloqueo del dinero. En principio, la fórmula que baraja el Consistorio soriano es que el pago se haga en función de las certificaciones de obra, aunque la decisión todavía no está tomada.

Si bien reconoció las dificultades en la tramitación del acuerdo, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, también quiso advertir que el Ayuntamiento de Golmayo ha tenido 18 meses para adecuar el proyecto original a las exigencias de Fomento y que no lo ha hecho hasta esta semana. «Lo podían haber hecho, desde enero de 2017 tenían el requerimiento para modificar el proyecto porque la solución planteada era inviable», explicó. El subdelegado comentó que el proyecto presentado establecía un apoyo en mitad de la calzada. «No puede ser, hay que hacer una modificación sustancial, con dos puntos de apoyo y eso se podía haber tenido hecho desde hace 18 meses».