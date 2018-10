Golmayo se anticipa y hará el proyecto de la pasarela

El Ayuntamiento de Golmayo se ha cansado de esperar a la firma del convenio que debe desbloquear la pasarela que unirá peatonalmente al municipio con la capital. La falta de noticias desde el ministerio de Fomento ha provocado que el Consistorio que dirige Benito Serrano esté dispuesto a iniciar la redacción del proyecto antes de que se haya firmado el acuerdo. Con este movimiento, Serrano pretende evitar que haya excusas que retrasen aún más el desbloqueo de la iniciativa.



«Hemos habilitado una partida para hacer la redacción del proyecto», explicó el alcalde de Golmayo. El Consistorio dedicará 15.000 euros y el trabajo será realizado por técnicos municipales con apoyo de asistencia externa. «Con esto evitamos que haya cualquier tipo de excusas y que nos pudieran decir que no hay tiempo de hacer la obra y se pierda el dinero», comentó. Serrano insistió en que una vez redactado el proyecto de ejecución siguiendo los términos marcados por Fomento la construcción de la pasarela podría licitarse «al día siguiente» de la firma del convenio. «Y la obra irá con cargo a 2018», aseveró.

Para la construcción de la pasarela peatonal entre Soria y Golmayo hay un acuerdo del que formarán parte estos dos municipios y el ministerio de Fomento. Cada una de las administraciones asumirá un tercio de la financiación de una obra valorada en unos 600.000 euros. Cabe recordar que todas las entidades implicadas incluyeron en sus respectivos presupuestos la partida correspondiente para hacer frente a su parte de la obra, sin embargo, el proyecto no se ha podido iniciar debido a que no se ha firmado el convenio que sellará el acuerdo entre Soria, Golmayo y Fomento.



El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, aseguró hace unas semanas que la previsión era que el convenio se firmará durante este mes de octubre. No obstante, cuando solo resta un día para terminar el mes parece difícil que ese plazo se cumpla. El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, aseguró que al menos hasta la mañana de ayer no había llegado ninguna notificación al Ayuntamiento.



En la tarde de ayer desde el alcalde de Golmayo hacía público un comunicado de prensa donde expresaba que «a punto de terminar el mes de octubre, esperamos que se cumpla la promesa del subdelegado del Gobierno de que a finales de este mes se procedería a formar el convenio». Serrano también da cuenta de la decisión tomada por el equipo de Gobierno. «Llegado a este punto y a la espera de que desde Ministerio de Fomento se decida si se pone a la firma el convenio o esperan a sumar a este otros proyectos por cuestiones que ellos sabrán, aun a riesgo de que por el camino haya nuevos atropellos, desde el Ayuntamiento de Golmayo vamos a dar otro paso más para la realización de esta infraestructura y hemos habilitado una partida presupuestaria de 15.000 euros para contratar la redacción de los cambios solicitados al proyecto por los técnicos del Ministerio de Fomento», explica.



El alcalde de Golmayo insiste en que «esta partida se tiene que licitar en lo que queda de año y que si no es así, se perderá» y apunta que «a pesar que desde el Gobierno se diga que esta actuación va a ser inmediata, vemos que esta infraestructura no avanza y mucho nos tememos el motivo sea que se haya supeditado a otra que se quiera realizar por motivos electorales, dejando esta sin realizar aún a riesgo de poder tener nuevas desgracias». «Desde el Ayuntamiento de Golmayo instamos al Ministerio de Fomento a adoptar una solución urgente y a poner todos los medios para que esta partida no se pierda. Igualmente, dejamos constancia que esta posible dejación de funciones, les convertirá en cómplices de cualquier tragedia que pudiera ocurrir», concluye el comunicado.