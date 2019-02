Golmayo licita la pasarela que será ejecutada en siete meses

En el último trimestre del año estará en servicio la pasarela peatonal entre Soria y Golmayo. Por fin, y casi de manera sorpresiva, el Ayuntamiento del muncipio del alfoz aprobó a ayer la licitación de las obras una vez que se había cumplido la condición impuesta por el alcalde, Benito Serrano, es decir, contar con la firma del Ayuntamiento de Soria en el convenio que unirá a ambas administraciones para la financiación de la infraestructura. En cuestión de días la licitación será oficial con su publicación en el BOE y una vez se lleva a cabo la adjudicación la empresa que resulte adjudicataria de la obra tendrá un plazo de siete meses para terminar la intervención.



La aprobación llegó ayer después de una jornada rocambolesca. Sobre las 11.00 horas el alcalde de Golmayo, Benito Serrano, advertía que no iba a proceder a la licitación de la pasarela hasta que no tuviera firmado el convenio de financiación con Soria. Serrano consideraba que no debería haber problemas, pero exigía contar con las garantías de pago de la parte correspondiente a la capital. Esa misma mañana, desde el Ayuntamiento de Soria se aclaraba que el convenio había sido aprobado por la Junta de Gobierno a finales de año. Asimismo, tras recibir la solicitud del certificado de aprobación por parte de Golmayo se anunció que esta misma semana se remitirá «el texto firmado por despacho».



Dicho y hecho, ayer, sobre las 19.00 horas, según confirmó el alcalde de Golmayo, el Serrano recibió la documentación requerida. Una hora después, daba comienzo el Pleno municipal en el que se aprobaba definitivamente la licitación de la obra de la pasarela. «Llegó el documento y pudimos licitar la obra», resumió el regidor. Serrano avanzó que si no hubiera llegado la firma del Ayuntamiento de Soria, Golmayo hubiera procedido igualmente a la licitación, aunque esta hubiese quedado supeditada a la llegada del convenio.



Con la licitación se pone fin a la parte administrativa de un infraestructura reclamada durante años por los ayuntamientos de Soria y, especialmente, Golmayo. Desde el Ayuntamiento también quisieron escenificar la finalización de esta tramitación con la retirada de la pancarta instalada en la fachada del Consistorio reclamando la construcción de la pasarela.



Según explicó Serrano, el presupuesto de licitación de la pasarela asciende a 497.943,91 euros, impuestos incluidos. El plazo de ejecución de la infraestructura es de siete meses, a contar desde la firma del acta de replanteo. Uno de los aspectos más complicados de este proyecto fue encontrar la fórmula para la financiación de la actuación. El acuerdo alcanzado entre Fomento y los ayuntamientos de Soria y Golmayo establece que el ministerio aportará 200.000 euros. El resto del coste se repartirá a partes iguales entre Soria y Golmayo. Asimismo, cabe destacar que en el caso de que haya un sobrecoste, el Ayuntamiento de Soria tendrá que asumir un máximo del 10% del mismo y el resto será aportado por el Ayuntamiento de Golmayo.



La infraestructura está llamada a solucionar los problemas generados por el tránsito de peatones entre ambos municipios, especialmente en la zona del Centro Comercial Las Camaretas. En esa zona se han producido varios atropellos de gravedad en los últimos años.