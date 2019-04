Golmayo negocia con tres empresas para la pasarela

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, informó de que el Ayuntamiento ha iniciado un proceso de negociación con tres empresas para la adjudicación del contrato de construcción de la pasarela peatonal entre su municipio y Soria. El Consistorio da este paso después de evaluar la única oferta presentada a la licitación y comprobar que la empresa no cumplía con todas las condiciones exigida. A pesar de este contratiempo, el regidor confía en que no haya más retrasos en la obra y se pueda adjudicar incluso antes de las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.



«La empresa que se presentó, no cumplía», explicó Serrano que añadió «ahora hemos invitado a tres empresas». El alcalde de Golmayo comentó que las tres firmas contactadas tienen relación con Soria y «se trata de uniones temporales de empresas (UTEs). De esta forma el proyecto entra, después de innumerables polémicas, en la fase final del proceso de adjudicación.



A pesar del contratiempo de no poder adjudicar la obra mediante el proceso de licitación abierto, el alcalde mostró su confianza en que no haya un retraso en la construcción de la pasarela. «Creo que no tiene porqué haber retraso, hay que tener en cuenta que se trata de empresas más cercanas por lo que podrá adelantarse». Desde el Ayuntamiento se baraja que el proceso de negociación con las tres firma invitadas pueda resolverse satisfactoriamente antes de las próximas elecciones.



Golmayo pretende «agilizar al máximo» la construcción, y el objetivo es que antes de final de año la intervención esté completada. El presupuesto de licitación de la pasarela asciende a 497.943,91 euros, impuestos incluidos. El plazo de ejecución de la infraestructura es de siete meses, a contar desde la firma del acta de replanteo. Uno de los aspectos más complicados de este proyecto fue encontrar la fórmula para la financiación de la actuación. El acuerdo alcanzado entre Fomento y los ayuntamientos de Soria y Golmayo establece que el ministerio aportará 200.000 euros. El resto del coste se repartirá a partes iguales entre Soria y Golmayo. Asimismo, cabe destacar que en el caso de que haya un sobrecoste, el Ayuntamiento de Soria tendrá que asumir un máximo del 10% del mismo y el resto será aportado por el Ayuntamiento de Golmayo.



La infraestructura está llamada a solucionar los problemas generados por el tránsito de peatones entre ambos municipios, especialmente en la zona del Centro Comercial Las Camaretas. En esa zona se han producido varios atropellos de gravedad en los últimos años.



Hay que recordar que de forma paralela, el Ayuntamiento de Soria también está trabajando de la mano del ministerio de Fomento para poder alcanzar un acuerdo de cara a la construcción de una pasarela peatonal que para el barrio de Las Casas. En el borrador de presupuestos presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez incluso hubo consignación.