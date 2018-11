Golmayo y Los Rábanos se desmarcan de Acuaes por un anuncio inexistente

Los alcaldes de Golmayo y Los Rábanos rechazaron ayer acudir a un encuentro convocado para hoy por Acuaes con el propósito de avanzar en el convenio de la depuradora conjunta con la capital soriana. Benito Serrano y Gustavo Martínez comparecieron en una rueda de prensa en la que presentaron varias alegaciones para justificar su postura, pero especialmente unas declaraciones inexistentes del alcalde de Soria en las que habría asegurado que hoy se iba a firmar el convenio de financiación. «La sorpresa es cuando veo al alcalde de Soria decir que mañana [por hoy] se va a firmar un convenio de la depuradora cuando a mí lo que me transmiten [desde Acuaes], y a Gustavo creo que exactamente igual, es ‘vamos a ir a una reunión informativa, meramente informativa, donde no se va a decidir nada», aseguró Serrano.



El alcalde de Soria, Carlos Martínez, había anunciado por la mañana el encuentro con la sociedad estatal que tiene la encomienda de licitar y adjudicar las obras. El caso es que Martínez no había hablado de firma alguna, sino que había confiado en el «cierre definitivo del convenio». O al menos que la cita de hoy fuera de las «penúltimas reuniones» al respecto.



Que no se puede firmar nada es ampliamente conocido por las partes, dados los antecedentes del anterior proyecto. El mismo Serrano recordó que es necesaria la votación en el pleno y que la Junta también ratifique su participación en el programa conjunto, además del visto bueno del Consejo de Administración de Acuaes al acuerdo por el que la parte local abonará el 32,5% de la planta, por un porcentaje similar de la Comunidad Autónoma y un 35% de fondos europeos. No sólo eso, sino que la propia Acuaes le había asegurado que la cita era puramente informativa.



Pese a todo ello, Serrano insistió en las inexistentes declaraciones de Martínez, escudándose en la prensa y sin hablar, al parecer, con el alcalde de Soria. «La conclusión de que mañana se va a firmar», explicó el regidor de Golmayo, procede de «cuando hoy [por ayer] veo en los digitales, el alcalde de Soria, ‘Mínguez espera firmar mañana el convenio de la depuradora». Y «veo el titular, lo veo en más sitios, he hablado con Acuaes, digo, ‘oiga, que aquí dicen que mañana [por hoy] esperan firmar un convenio, esto ¿qué es?». Las aseveraciones de la sociedad estatal de que «mañana [por hoy] no se va a firmar nada» y de que «era una reunión informativa, meramente informativa» no parecieron convencer a Serrano, quien prefirió cargar contra el alcalde de la capital. Incluso asegurando que había visto sus declaraciones, más allá de que su fuente fuera los «digitales».



«Yo, viendo las declaraciones del alcalde de Soria, sí que es cierto que he visto que la cara la ponía un poco así como de que no se lo creía lo que estaba diciendo, pero he visto que seguía un poco en la confusión y en la ceremonia esta de intentar a los vecinos no sé si mentir o engañar, pero un poco veo que va por ahí la cosa», manifestó.



«¿Os imagináis lo que hubiese dicho [Martínez] si está gobernando otro partido que no sea el Partido Socialista y nos citan de un día para otro a firmar un documento de este calado?, vamos nos podrían a todos... con razón, creo que nos dirían a todos alguna cosita que no nos gustaría», añadió Serrano, quien se adelantó a las hipotéticas críticas que podrían recibir.



«Me temo que mañana [por hoy] aparezcamos un poco con la demagogia de que nos acusa el Partido Popular [sic] de que queremos paralizar la depuradora, de que al final nos hayamos negado a ir», anticipó. Pero «materialmente está claro que es imposible, que no se puede ir ahí a firmar nada y que vendríamos sin firmar nada», insistió sobre el imaginario anuncio. Sobre él incluso remachó: «No se puede engañar a los vecinos diciendo que mañana [por hoy] se va a firmar absolutamente nada.



Por lo demás, los alcaldes alegaron falta de «tiempo material» de ver en detalle el convenio, en la medida en que el borrador les llegó el miércoles. El mismo día, por cierto, que el alcalde de Soria explicó que la capital había recibido su copia. En cualquier caso, es «muy difícil ir mañana [por hoy] con una propuesta a Madrid» y faltan «anexos». El alcalde de Los Rábanos alegó además la ausencia de una «adenda» sobre la posibilidad de cambio de ubicación en Sinova, dada la posible judicialización por parte de la propiedad.