Golmayo y Los Rábanos piden a la Junta garantías ante un posible sobrecoste en la EDAR

Los Ayuntamientos de Golmayo y Los Rábanos han pedido a la Junta de Castilla y León garantías de que se hará cargo de un posible sobrecoste en la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Soria, EDAR, ante la hipótesis de que los gastos se disparen, entre otras cuestiones porque todavía no existe proyecto para el túnel emisario, «ni sabemos con qué se van a encontrar cuando lo hagan», coinciden en señalar los alcaldes de ambos municipios, Benito Serrano y Gustavo Martínez.

Es una duda importante, recalcaron, que puede condicionar su participación en la construcción de la nueva depuradora, porque si la Junta se limita a abonar el 32,5% del proyecto, que es a lo que se ha comprometido hasta ahora, el resto del posible exceso tendrían que asumirlo los ayuntamientos, sostienen desde Golmayo y Los Rábanos.

«Cuando fuimos a Madrid a reunirnos con Acuaes –fueron representantes de los tres ayuntamientos, Soria, Golmayo y Los Rábanos–, planteamos muchas dudas, además de los errores detectados, que fueron muchos y muy graves. Algunas de ellas de carácter financiero nos dijeron que tenía que ser la Junta quien las resolviera, y por eso solicitamos una reunión con el consejero», Juan Carlos Suárez-Quiñones, resumió Serrano. El encuentro se produjo el pasado miércoles –sin el Ayuntamiento de Soria– y la respuesta tendrá que esperar hasta la próxima semana. «Nos dijeron que lo tienen que estudiar porque ellos también tienen sus dudas y que nos darían una contestación en unos 10 o 15 días», especificó el alcalde de Golmayo sobre el encuentro mantenido en Valladolid.

Es un aspecto que los dos Ayuntamientos, gobernados por el PP, quieren tener claro antes de tener que tomar una decisión sobre si aprueban el convenio con Aguas de las Cuencas de España, Acuaes, por el que asumirían, entre los tres consistorios, el 32,5% del proyecto. «Un sobrecoste que tuviéramos que pagar nosotros supondría una carga muy alta», reconoció Serrano, quien añadió que un exceso de obra no es algo inhabitual, recordando la depuradora de Burgos, de reciente construcción, «que acabó costando un 30% más». «Tenemos que ver antes de decidir cómo va a influir esto a nuestros vecinos, entre otras consideraciones que hay que sopesar», recalcó, poniendo de relieve que la Junta de Castilla y León todavía no ha firmado nada, aunque existe el compromiso de hacerse cargo del 32,5% de la obra, que asciende a 53.081.352 euros. Los fondos europeos subvencionan un 35% pero sólo sobre 50 millones de euros, por lo que desde Acuaes han previsto que la baja en la licitación sea de un 25%, algo que desde Los Rábanos y Golmayo no ven claro por cuanto es una hipótesis que dependerá de las ofertas de las empresas que concurran.

Del 32,5% que deben pagar los tres ayuntamientos, el texto del convenio con Acuaes, pendiente de firma, recoge los porcentajes que asumirá cada uno, con un 92% por parte del Consistorio de Soria, que también se hará cargo de la gestión del ciclo integral del agua, un 7,1% de aportación de Golmayo y un 1% de porcentaje de Los Rábanos.

Uno de los principales handicaps que plantean es el proyecto del túnel emisario, «que está sin adjudicar y hay que ver los costes. Desde Acuaes nos dijeron que es muy difícil cuantificarlo, a pesar de que han hecho varias catas», especificó Serrano, recordando que los técnicos de Aguas de las Cuencas de España confirmaron la semana pasado, en la reunión de Madrid, un error en el precio del túnel, motivo por el cual la valoración del borrador de convenio presentado en junio no coincide con el de noviembre. «El error es de 3.947.916 euros», concretó.

Las dudas por lo tanto son muchas sobre este proyecto, coinciden los dos alcaldes. «Es un convenio tan técnico y a tantos años que hemos de tenerlo muy claro», aseveró Serrano, quien ha detectado «numerosos errores» en dicho documento en cuyo análisis ha invertido varios días, matizó.

En Los Rábanos están haciendo números, aseguró su alcalde, «porque si nos vamos a mucho más, al Ayuntamiento no le va a interesar», destacó. «Siempre hemos defendido una depuradora aguas abajo porque así la lámina del pantano queda limpia, pero nosotros no necesitamos una superdepuradora, y si nos vamos a tener que meter en una inversión que no vamos a poder pagar, no queremos entrar en este tinglado», señaló Martínez.

La junta de gobierno local de Los Rábanos se reunirá la semana próxima «para tomar una decisión» que llevar al encuentro previsto posteriormente con la Junta de Castilla y León, donde se volverá a hablar de financiación. Con toda esa información, será ya el momento de convocar el pleno municipal al objeto de tomar la decisión definitiva sobre si suscriben el convenio con Acuaes. «La Junta tiene que darnos una solución, porque si podemos depurar por nuestra cuenta, quizá nos desvinculemos de la depuradora de Soria. Depende de los costes pero también hay que valorar otras circunstancias», dijo.

La situación por lo tanto sigue sin estar solventada y ni Los Rábanos ni Golmayo quieren dar el paso hasta no tener «todo claro». Aunque desde Acuaes les instaron a celebrar los respectivos plenos municipales en este mes de diciembre, los plazos se van acortando ante la petición de explicaciones solicitadas por ambos ayuntamientos.

El compromiso de la Junta llegó el pasado mes de abril, cuando el consejero de Fomento y Medio Ambiente mantuvo una reunión con la entonces titular del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, con el fin de desbloquear la situación que arrastra el saneamiento y la depuración de las aguas residuales de Soria, ya que se están incumpliendo los parámetros de vertido establecidos por la Unión Europea. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente decidió intervenir en la cofinanciación de esta instalación asumiendo la mitad de la participación que le correspondía al Ayuntamiento de Soria «para poder posibilitar que el proyecto sea una realidad», informó en mayo el Gobierno regional.