Golmayo recibe los 200.000 euros y licitará la pasarela en febrero

El Ayuntamiento de Golmayo recibió hace dos semanas la transferencia de 200.000 euros del Gobierno destinado a sufragar las obras de construcción de la pasarela peatonal entre el citado municipio y la capital de la provincia, según confirmó el alcalde, Benito Serrano. El Consistorio está ahora a la espera de recibir el informe positivo de Carreteras sobre el proyecto de construcción y espera que la obra pueda licitarse ya en el mes de febrero, una vez que entre en vigor el presupuesto del municipio para 2019.



El alcalde de Golmayo indicó que el dinero llegó la segunda semana de enero, en torno al día 10, y que el dinero venía «con cargo» a la partida presupuestaria recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al ejercicio 2018. Serrano reconoció su sorpresa porque la semana pasada el borrador de los PGE para 2019 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez también recoge una nueva transferencia de 200.000 euros para la pasarela de Golmayo. «Imagino que no nos irán a pagar 400.000 euros», apuntó el regidor.



El dinero transferido por el ministerio de Fomento al Ayuntamiento servirá para comenzar las obras de construcción de la pasarela. Hay que recordar hay un acuerdo entre Fomento, Golmayo y Soria para pagar a partes iguales el coste de la infraestructura.



Todavía no hay una fecha marcada para el inicio de las obras ya que quedan algunos flecos pendientes de solucionar. El más importante, el visto bueno de la Dirección General de Carreteras al proyecto elaborado por Golmayo. El alcalde recordó que el documento ya fue remitido y que durante su redacción los técnicos municipales contaron con el asesoramiento del personal de Carreteras de Burgos. «Espero que no haya muchos problemas y que sí los hay sean subsanables de una manera sencilla», explicó Serrano.

En el proceso hasta la licitación hay una fecha clave, el 5 de febrero. Ese día se cumple el plazo de exposición pública del presupuesto de Golmayo, es decir, a partir de ese día las cuentas municipales para el 2019 entrarían en vigor y ‘permitirían’ al Ayuntamiento disponer de los fondos reservados para la construcción de la pasarela. Serrano se mostró optimista de cara a que al menos la licitación de las obras pueda llegar en el mes de febrero. «Creo que no debería haber problemas», insistió.



El presupuesto de Golmayo se probó por el Pleno municipal a finales del mes de diciembre. En la misma sesión plenaria se aprobó el proyecto técnico de ejecución de la pasarela por un importe de 497.943, 91 euros. No obstante, el coste total estimado para la obra es de 530.000 euros de los que 200.000 euros corresponde a Fomento y los restantes 330.000 se repartirán entre el Ayuntamiento de Soria y el de Golmayo.



En este sentido, con respecto al convenio que deben firmar Soria y Golmayo para regular el pago de la infraestructura, Serrano indicó que ya ha mantenido los pertinentes contactos con los responsables del Ayuntamiento de Soria y que la intención es que la firma se produzca una vez que llegue el visto bueno de la Dirección General de Carreteras. Además de la mitad de los 330.000 euros, la capital, si se produjeran variaciones al alza, debería asumir hasta un máximo del 10% de esa desviación.



Bus a Camaretas



Otro de los asuntos pendientes entre la capital y Golmayo es la posibilidad de extender el servicio de autobús urbano de Soria hasta el municipio del alfoz. Hace ya casi un año que Golmayo solicitó que se analizará el coste de la ampliación del servicio para ver si era una opción viable. El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, desveló que en la última conversación mantenida con representantes del Ayuntamiento de Soria recordó que todavía no había recibido información alguna sobre el coste. «Recuerdo que en abril del año pasado se afirmó públicamente que se iba a hacer ese estudio, pero lo que nos han dicho es que van a retomarlo y volver a preguntar a la empresa adjudicataria», explicó. «Vamos a esperar para ver qué nos dicen, creemos que puede ser una posibilidad interesante, pero primero hay que saber el coste, sí hay interés las cosas pueden ir mucho más rápido», comentó.