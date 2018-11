Grande-Marlaska confirma que la cárcel abrirá a finales de 2019

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ayer que el nuevo centro penitenciario de Soria abrirá en el plazo de un año, después de que las obras de construcción concluyeran en 2014, por lo tanto, con cinco años de retraso. «Entre los trámites de la expropiación, por procedimiento de urgencia, luego la licitación de la obra, etc, si los tiempos van bien, esperemos que para finales de 2019 pueda estar en funcionamiento», señaló el titular de Interior en la localidad de Berlanga de Duero, pueblo de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, donde visitó el cuartel de la Guardia Civil e impartió una charla sobre la Constitución para los alumnos del colegio. «Si todo va conforme a lo que tenemos proyectado por los trámites, y espero que no haya ningún incidente de por medio, será a finales de 2019», enfatizó.

Y en principio la puesta en marcha sería de forma íntegra y no por módulos como se planteó en un principio. «Intentaremos que sean todos los módulos a la vez. Lo importante es que tenemos la idea clara de que la cárcel va a ir para adelante con lo que estaba previsto y paralizado. Nosotros nos tomamos en serio las políticas penitenciarias», recalcó.

Aunque para ello será necesario contar con aproximadamente 350 funcionarios de prisiones más de los cerca de 150 que desempeñan su tarea en la cárcel actual. «Se estima que serán 500 funcionarios, lo cual también es importante para Instituciones Penitenciarias, para la oferta de empleo público», explicó el ministro, quien previamente se refirió a la convocatoria de oposiciones en este sentido. «En estos pocos meses hemos conseguido una oferta extraordinaria de empleo público de 956 funcionarios (de prisiones), y ya se ha convocado, en el BOE está, una oposición para 811 funcionarios», explicó, sin detallar, no obstante, si de ahí se nutrirá el resto de la plantilla necesaria para abrir la cárcel de forma íntegra.

Grande-Marlaska aseguró que el nuevo centro penitenciario de Soria es un asunto que les «ocupa». «La delegada del Gobierno (Virginia Barcones) nos lo recuerda todos los días desde el primer momento. Creo que hemos actuado desde el principio», dijo, aunque «no llevamos mucho tiempo», justificó. Según el titular de Interior, «la cárcel de Soria va a ser un referente», en el sentido que lo es la actual, «porque hay políticas de resocialización importantes con talleres productivos que son importantes en esa materia», añadió.

Recordó que la futura prisión de Soria, que va a tener 560 celdas, más aproximadamente las 150 de enfermería, ha estado paralizada desde hace cuatro años, cuando se concluyeron las obras de construcción. Hizo repaso sobre las incidencias en los trámites. «Había expedientes por el tema del colector para la evacuación de las aguas residuales, que era necesario y que estaba paralizado, y nosotros, desde que hemos llegado, hemos alzado esas suspensiones, iniciado los trámites de las expropiaciones, por el procedimiento de urgencia, y estamos en ello de una forma, como dice el procedimiento, de urgencia y sin parar», insistió el ministro.

Al mismo tiempo, puso el énfasis en el empleo que generará el centro penitenciario, ubicado en la pedanía de Las Casas, ya no sólo de carácter público por los 500 funcionarios previstos. «Conllevará también empleos indirectos, y seguirá siendo un referente en el sentido de los talleres productivos como forma adecuada de resocializar a los internos para que cuando cumplan su condena puedan tener mayores posibilidades de buscar trabajo y de tener una vida razonable», aseveró.