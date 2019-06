La grave cogida de Román compromete su presencia en la corrida de Los Agés

La grave cornada de Román en Las Ventas siembra la incertidumbre sobre la presencia del torero en la cita soriana del Sábado Agés. Una cornada de 30 centímetros en el muslo derecho y la femoral seccionada dan cuenta de la gravedad del percance que ha hospitalizado al diestro. Desde Tauroemoción, la empresa que gestiona la plaza de toros, esperan precisiones sobre el tiempo de recuperación para valorar una sustitución en el cartel que completan El Cid y Rubén Pinar.



«No tenemos información de los apoderados», señaló el director general de la firma, Alberto García. Y hasta que no se den más detalles la empresa no realizará «ningún movimiento». Aunque probablemente, dada la magnitud de las heridas, Román no podrá estar en Soria. «Todo parece que se va a tener que sustituir», expresó el representante de Tauroemoción. En su caso, la empresa está preparada para ello, pues «desgraciadamente en esta profesión es muy habitual» que las vicisitudes de la lidia dejen fuera de cartel a las figuras. El mismo Román actuaba en sustitución de Emilio de Justo, tras sufrir una fractura en un festejo en Cáceres.



Mientras, los preparativos de la feria de San Juan prosiguen y ayer abrió la taquilla de la plaza de toros para que los aficionados puedan renovar sus abonos. Gran expectación y cola en esta primera etapa que concluirá el miércoles. Colas en el exterior de la plaza. Además, «no ha parado de sonar el teléfono» y la «demanda es importantísima», señaló el director general de la empresa. Tras la renovación, del 13 al 15 de junio se procederá a la venta de nuevos abonos. Las entradas sueltas, a partir del lunes 17. La taquilla estará cerrada el domingo 23. El representante de la empresa auguró un «subidón» en la adquisición del abono, como medio del aficionado de no perderse la corrida del Domingo de Calderas, que contará con la presencia de Roca Rey, ahora la máxima figura del panorama taurino. Para ese día Tauroemoción confía en colgar el cartel de ‘No hay billetes’, explicó García.



Con Roca Rey actuarán Sebastián Castella y Emilio de Justo (de baja ahora por el suceso de Cáceres). La feria conocerá además el debú de los ‘Victorinos’ en Soria durante los Agés, después de que el mal tiempo lo impidiera en 2018. En la corrida del Pregón, rejones con Leonardo Hernández, Lea Vicens y Mario Pérez Langa.