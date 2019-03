De Gregorio: «Cuando no concedes lo que quieren, se van a otro partido»

Los ecos del regreso a la primera línea política de María Jesús Ruiz por la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) todavía resuenan, sobre todo en el PP, formación en la que militó durante más de 30 años y que dejó el viernes por la tarde, horas antes de anunciar su ingreso en la PPSO. La presidenta del PP, Yolanda de Gregorio quiso evitar más polémicas y se mostró respetuosa con el paso dado por Ruiz, pero no pudo evitar dejar dos cargas de profundidad dedicadas a la exvicepresidenta de la Junta en particular y a la PPSO en general. «Hay personas que cuando no les concedes lo que quieren se van a otro partido», aseguró.



Las palabras de De Gregorio estaban medidas y tenían destinatarios claros. «No puedo decir nada más que respetar la decisión», comentó añadiendo que «desde el partido (PP) se ha trabajado con ella y con los afiliados de Ágreda, pero cuando no concedes lo que quieren, se van». El mensaje, sin explicarlo claramente, deja entrever que han existido negociaciones entre el PP y la propia Ruiz que finalmente no llegaron a buen puerto. Cuestionado por este extremo, la presidenta popular afirma que esas conversaciones «más que conmigo, han sido con los afiliados de Ágreda».



La segunda parte de la frase apunta a los políticos que en los últimos meses han abandonado el PP y que, según desliza De Gregorio, han dejado la formación popular por no obtener los cargos o nombramientos que consideraban que merecían. Resulta evidente que De Gregorio incluye a Ruiz en esta categoría, pero también podría incluirse a Antonio Pardo, exsecretario provincial popular, ahora también en las filas de la PPSO, y al que la propia De Gregorio, cuando se conoció su marcha, acusó imponer diversas condiciones. Por si no había quedado claro, la presidenta popular recogió el guante lanzado por el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel –también exsecretario provincial del PP– que aseguró el sábado como antiguo militante popular la situación actual del partido le daba «pena». «A unos les da pena el PP y a mi lo que me da es tristeza la PPSO, que está llena de personas que cuando no han conseguido lo que quieren se han ido a otro partido», remarcó.



Sin embargo, De Gregorio también dejó otro ‘recado’ directo a María Jesús Ruiz con un tema muy espinoso para su localidad natal, Ágreda. «Hay muchos afiliados y vecinos de Ágreda que se sorprenden de que ahora María Jesús Ruiz se alíe con esa plataforma en la que figuran aquellos que cerraron la residencia de Ágreda –en referencia a la Sor María de Jesús–. Hay que recordar que el cierre de ese centro fue decidido por la Diputación provincial allá por el año 2010. En ese momento, era el PP quién ostentaba el Gobierno en la institución provincial y la Presidencia estaba en manos de Antonio Pardo. En esos momento, María Jesús Ruiz ocupaba la vicepresidencia de la Junta y criticó duramente y en público la decisión de su compañero de partido.



De Gregorio insistió en que no hablara «de nadie» que no sea del PP y subrayó que los candidatos del partido «son los que ha propuesto el Comité provincial y el comité Nacional», descartando de paso que a la propia Ruiz se le hubiera ofrecido formar parte de alguna de las candidaturas populares.

La salida de Ruiz del PP supuso el colofón a una semana muy polémica en el seno interno del partido en que el que las viejas heridas de la formación volvieron a abrirse a cuenta de la designación de los candidatos al Senado. Desde la dirección provincial se apostó por dejar fuera de la lista a Marimar Angulo, sin embargo, el Comité Nacional impuso la presencia de la expresidenta.