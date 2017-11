De Gregorio dice que el Cieda estaba «sobredimensionado»

La ciudad de Soria va a perder la inversión de 11, 2 millones comprometida por el Gobierno para convertir el antiguo lavadero en la sede del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental. La revelación por parte del alcalde, Carlos Martínez, de la intención del Gobierno de rescindir por la vía unilateral el acuerdo provocó la reacción ayer de la subdelegada, Yolanda de Gregorio, que aseguró que el regidor conocía las intenciones del Ciemat desde hace tiempo y que el proyecto «estaba sobredimensionado». Además, con respecto a la deuda por el alquiler de La Presentación, De Gregorio afirmó que el Ciemat ha intentado pagar, pero que el Ayuntamiento no ha querido liquidar esa deuda.



«Lo digo claramente y para que los sorianos lo sepan, el Ayuntamiento de Soria tenía perfecto conocimiento desde hace más de cuatro años de que el Cieda, debido a la nueva reestructuración como consecuencia de la crisis económica, se iba a destinar a investigación y no era necesario el lavadero de lanas», aseveró De Gregorio. La subdelegada recordó las palabras de la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, en las que ya advirtió que los fondos se iban a destinar a I+D+I y no a infraestructuras. «Me sorprende que ahora el alcalde se rasgue las vestiduras», señaló.



La representante del Gobierno en la provincia incidió en que el convenio incluye la posibilidad de rescisión «si no van a vivir allí» y que el Estado se encontró «con un proceso, un inmueble y un proyecto sobredimensionado». De Gregorio explicó que el proyecto nació con la proyección de acoger a 24 investigadores y diferentes proyectos pero «una cosa es el PAES y otra la realidad» y que «realmente un proyecto de investigación en esa materia no requiere de esa infraestructura». «El alcalde lo sabía, era consciente, y creo que los sorianos nos merecemos que ese edificio tenga un uso, que se revierta al Ayuntamiento y que los destine a un uso», recalcó. «El Cieda nunca ha tenido esa visión que se creó en el PAES y el Ayuntamiento era consciente de que nunca se iba a realizar», insistió.



Aunque la decisión de no llevar a cabo el convenio firmado es del Gobierno, la subdelegada considera que el alcalde «no puede recriminar nunca al Gobierno que no se cumplan los convenios porque él es el primero que no cumple los convenios firmados». De Gregorio hizo referencia al acuerdo firmado en materia de travesías en el año 1999. «A los ciudadanos hay que decirles que salgan, pero en materia de Seguridad Vial, que tengan en cuenta que ahora mismo tenemos un problema, ayer (por el martes) atropellaron a dos jóvenes y esperamos que nunca más haya accidentes», explicó.



Con respecto a la negociación de la deuda por el alquiler del espacio que los técnicos del Cieda utilizan en el colegio de La Presentación, la subdelegada indicó que «hay una cláusula que dice que como máximo se podrá cobrar 15.000 euros, pero esos no es una realidad, muchas veces se ha hablado con el Ayuntamiento para determinar el coste económico de esos tres despachos y la respuesta siempre ha sido que no nos preocupemos de nada, que no había problemas». De Gregorio desveló que incluso se había barajado trasladar a los trabajadores a las instalaciones del Centro de los Alimentos, pero que se descartó porque «nos dijeron que no había problemas en quedarnos en La Presentación».



«Según manifestó el alcalde hay una deuda de 100.000 euros, porque hace el cálculo de 156.000 euros multiplicado por los años, pagaremos lo que hay que pagar, pero no 15.000 euros, no podemos pretender que por cuatro despachos y un almacén cobre 15.000 euros», manifestó. La subdelegada explicó que ahora mismo hay cuatro personas trabajando en el Cieda y que el centro, sin la sede del lavadero, se mantendrá en Soria. «Hubo un intento de que desapareciera pero el Gobierno apostó por él y sigue apostando, además se han hecho convenio con la Universidad porque creemos en la investigación», insistió.