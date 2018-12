La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, será quien encabece la lista a la Alcaldía de Soria en las próximas elecciones municipales. Una decisión adoptada empujada por los afiliados y las direcciones nacional y regional del PP ya que, como ayer volvió a reconocer la candidata, en un principio se mostraba reacia a dar el paso. Ayer fueron el comité de dirección y la junta electoral del PP los que le dieron su apoyo, «por unanimidad», indicó De Gregorio, quien calificó su nuevo cometido como «una gran responsabilidad» que asume «con ganas y con gusto», y sobre todo por «respeto» a la ciudadanía.

«Es un honor encabezar la candidatura, con el objetivo de lograr el respaldo de la mayoría de los sorianos para poder gestionar de una manera más eficaz esta ciudad que lleva 12 años gobernada por Carlos Martínez y ya Soria nota su desgaste», destacó la candidata.

Explicó que ha sido «una decisión muy meditada por todo el PP». «No ha sido fácil elegir a la persona más idónea para encabezar la lista por los muchos los ofrecimientos», afirmó, aunque no fue su caso, ya que en inicio no se postuló para dicha responsabilidad. «El partido ha tenido que valorar la experiencia, la popularidad, la capacidad, el arrojo, el respaldo sobre todo para ocupar ese importante puesto y tras mucho debatir me ha tocado a mí encabezar este ilusionante proyecto», detalló, haciendo primar la coherencia entre presidencia provincial y cabeza de lista.

«Podía haber sido cualquiera de nosotros pero por respeto a los vecinos de Soria hemos decidido que lo haga la máxima responsable de la formación popular para mandar un mensaje claro, que los populares ponen todo su coraje y toda la carne en el asador para poder volver a tener el orgullo y el honor de dirigir los designios de esta ciudad».

De Gregorio reconoció que los potenciales candidatos han llegado por dos vías, «gente que se ha ofrecido y otros que el partido consideró que podrían ser candidatos, e insistió a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior a las votaciones del comité de dirección y la junta electoral: «Han sido los afiliados del PP y las direcciones nacional y regional los que han pedido que Yolanda encabece la candidatura».

Aseguró que este respaldo «es muy gratificante, me siento orgullosa de que los afiliados de Soria y las directivas nacional y regional hayan contado conmigo para liderar este proyecto que he cogido con mucha ilusión, y que cuando sea alcaldesa los ciudadanos van a ver los resultados», auguró. En la misma línea, incidió, «yo siempre lo he dicho, que había muchas personas igual de válidas, pero han sido los afiliados del PP los que me lo han pedido y han considerado que al ostentar el cargo político de presidenta provincial debo ser yo, para que saquemos toda la maquinaria con el objetivo de representar a los sorianos».

Su objetivo es recuperar un Ayuntamiento que lleva ya las últimas tres legislaturas bajo el mando del socialista Carlos Martínez. «Confío en que mi persona sea capaz de concitar la confianza de esos votantes que nos han castigado duramente las pasadas elecciones municipales con la esperanza de poder convencer con nuestros hechos», recalcó. También quiso dejar claro que su vocación es municipalista. «La política para mí no es un medio sino una forma de vida. Soy funcionaria y no necesito la política para vivir, por eso voy a trabajar con ahínco y con ilusión por todos los sorianos», enfatizó.

En la presentación oficial de su candidatura no era tiempo de hablar de las personas que integrarán las listas, aseguró, pero sí dijo que será «un buen equipo, cuyo objetivo principal será recuperar la confianza de los sorianos y demostrarles que empieza una nueva época y que el PSOE ya debe salir de Soria». Sobre identidades concretas se limitó a decir, «nadie sobra y todo el mundo suma». «Va a ser una lista dinámica, abierta y con representación de diferentes sectores».

Tampoco era momento de hablar de proyectos y propuestas, aunque sí determinó que se generarán contando con el actual equipo municipal encabezado por Adolfo Sainz –candidato popular en las últimas elecciones–, a quien el PP «quiere mucho, como a todas las personas que han formado parte de esa lista», afirmó De Gregorio, por eso les otorgó su «máxima confianza, han trabajado muy bien, y contaremos con ellos para seguir trabajando con este partido», aseveró.

En cuanto al programa, avanzó que se hará escuchando a todos los vecinos, «casa por casa, intentando resolver todas sus peticiones». No obstante, ya adelantó que disminuirá la presión fiscal y peleará por atraer empresas que generen empleo y aumenten población, «para nosotros Soria capital será la locomotora de la provincia», con proyectos «estrella que van a gustar mucho a la ciudadanía de Soria».

De Gregorio, que ya como subdelegada del Gobierno tuvo sus más y sus menos con el alcalde de Soria, destacó que no tiene ninguna intención de «entrar en enfrentamientos personales». «Voy a luchar por los intereses de los ciudadanos de Soria y ese es mi objetivo prioritario, escuchar a los sorianos y trabajar por ellos, y proyectos que propongamos, proyectos que finalizaremos. Pero proyectos serios, nosotros no somos un partido de primavera», manifestó. Sobre la competencia en las urnas con la irrupción de fuerzas como Vox, afirmó que hay que ser conscientes de que puede haber muchos partidos políticos que acudan a estos comicios, «pero yo me siento muy fuerte y muy ilusionada y considero que los ciudadanos de Soria van a confiar en este partido porque les van a gustar mucho los proyectos, sobre todo cuando vean que somos personas serias y con ahínco».

En su opinión, la ciudadanía está pidiendo un cambio que el PPquiere darle, «no tenemos miedo a nada y nosotros somos un partido de valientes y de ganadores». Hace cuatro años, cuando de nuevo volvió a ganar el PSOE el contexto social era diferente, «ahora la ciudadanía está viendo el desgaste y Soria necesita un cambio, quiere atraer población y empresas y ese será nuestro objetivo, luchar por la despoblación pero trayendo empresas, porque en estos ocho años no ha habido ningún acto de creación de empleo», concluyó.