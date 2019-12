De Gregorio no ve motivos para convocar un congreso del PP

El PP de Soria puso ayer fin al año 2019, una anualidad marcada por las citas electorales, los pactos y las incesantes polémicas que han salpicado a la formación popular. Como aspecto más positivo, la presidenta Yolanda de Gregorio apuntó a la recuperación del Gobierno en la Diputación y la recuperación experimentada en las últimas generales de noviembre. A pesar de las voces internas que han reclamado la celebración de un congreso interno para que los afiliados voten a los rectores del partido, De Gregorio aseguró que a nivel interno ni la dirección nacional ni la regional han dado órdenes de iniciar el proceso congresual o la formación de una gestora y además añadió que «no hay motivos».



Los populares sorianos celebraron ayer un encuentro con los medios para despedir el año. De Gregorio no escondió que ha sido un periodo «intenso» en lo político en el que «me he llevado alguna cornada» aunque «van en el cargo». Como aspectos más positivos, De gregorio apuntó hacia la Diputación, que preside el PP a través de benito Serrano, y al mantenimiento del Gobierno de la Junta con el pacto entre populares y Ciudadanos. Para De Gregorio el 2020 se presenta como un año «crucial» para el partido en el que «se trabajar para mejorar la participación y continuar con las reivindicaciones a todas las administraciones».



A pesar de las continuas broncas internas, De Gregorio remarcó que el PP de Soria es un partido «sin fisuras» y abogó por «aunar esfuerzos» y tener una actitud de «diálogo» para afrontar el trabajo que tiene por delante el partido. De Gregorio estuvo acompañada por todos los cargos relevantes del partido, incluidos los parlamentarios nacionales y regionales, los responsables del grupo municipal de la capital y algunos diputados. La presidenta no quiso escapar tampoco de la polémica política de la semana, la moción de León para separarse de Castill. «Yo soy soriana, de Castilla y León, de España y de Europa, no es momento de fisuras sino de mejorar la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales», subrayó.

Sobre la situación interna del partido, recordó que hasta la fecha no se han abierto los procesos congresuales y que «tampoco hay motivos» para afrontar ya un proceso de esta naturaleza en Soria. Hay que recordar que De Gregorio accedió a la presidencia sin pasar por un Congreso tras la decisión de la Ejecutiva regional de sustituir a Marimar Angulo.



De Gregorio admitió que ha ido un año «complejo» en el que «ha habido que tomar muchas decisiones». «He tenido momentos de silencio porque era necesario por las negociaciones», explicó. Sobre la tormentosa relación con la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) indicó que hay cuestione «que hay que hacer públicas» y «otras no». «Ha habido alguna cornada, pero hay que saber llevarla, nunca se ha priorizado el interés personal», remarcó.



La presidenta del PP insistió que para el nuevo año «no vamos a bajar los brazos» y animó a sus compañeros a «ir de la mano». Asimismo, anunció la intención de su partido de elaborar una planificación estratégica para la provincia para para los años venideros que incluirá proyectos de la Junta, el Estado y las entidades locales. De Gregorio ratificó el «compromiso firme» de la Junta con la provincia destacando «una apuesta muy seria por la extensión de internet».