Grietas y desatención para la pasarela original de Camaretas

La ansiada conexión de Camaretas con la capital por medio de pasarelas peatonales suma noticias agridulces. Hace medio mes se celebró de forma unánime el comienzo de los trabajos para erigir la segunda y definitiva estructura sobre la SO–20, entre Burger King y el término de Golmayo. Sin embargo, en la zona de la pasarela ya erigida sobre la N–234 el deterioro es evidente. La estructura propiamente dicha presenta un estado sólido, pero algunas zonas auxiliares como el acceso desde la urbanización presentan un estado muy mejorable.

La denuncia de un vecino e ingeniero técnico topógrafo, Emilio Escalada, lleva tiempo resonando. El acceso a la pasarela se produce desde la zona entre la carretera y el bloque de oficinas de Camaretas, bien a través de unas escaleras o bien a través de rampas. El muro que contiene este talud presenta grietas y partes sueltas, la falta de drenaje parece comprometer su estabilidad y se le nota algún abombamiento y en determinados lugares las lluvias han movido arena hacia zonas peatonales.

Desde el Ayuntamiento de Golmayo son conscientes de la situación y su alcalde, Benito Serrano, anunció que ya se han dado los primeros pasos para intervenir si fuese necesario. Hace aproximadamente 15 días trasladó una consulta «a la Demarcación de Carreteras para saber de quién es. Si nos corresponde, que no lo sé, no habría problema en intervenir. Si es nuestro, lo arreglamos, pero no puedo arreglar algo si no nos pertenece», indicó el regidor municipal.

Desde Carreteras se le indicó que la consulta debía remitirse por escrito y, tras registrar la pertinente carta, se estaba a la espera de conocer la respuesta. No obstante, el tema tiene algo más de trascendencia de la que parece, puesto que el relleno del talud «no se quitó en su día porque pasa por ahí la fibra óptica de Soria. Costaba un montón, si no se hubiese quitado». Por ello tampoco se puede intervenir a la ligera dado la importancia que tiene ese punto para las telecomunicaciones.

A pesar de ello, «si podemos intervenir» como Ayuntamiento de Golmayo, «se hará». También expuso que en la propia Demarcación de Carreteras se mostró interés por el asunto y que en caso de que sea su competencia intervendrían «con urgencia» dado el estado de esta zona.

Para comprobar el grado de deterioro, este medio visitó junto con el denunciante la pasarela, colocada en febrero de 2015 y por tanto con menos de cinco años de uso. La pasarela en sí no parece tener el más mínimo problema estructural. Eso sí, los fluorescentes que la iluminaban han desparecido y ahora hay cables sueltos a la vista. Por motivos obvios, desde este periódico no se comprobó si aún llevaban corriente eléctrica.

Sin embargo, en la calle delimitada por el bloque de oficinas y el muro que sujeta el acceso a la pasarela los problemas son mucho más evidentes. Según explico Escalada, se trata de «un muro jardinero, preparado para recibir plantas de raíces profundas para compactar la tierra y que necesita canalizaciones de drenaje». Con estas dos premisas, a juicio del técnico sería perfectamente estable.

Sin embargo no se cumplieron y el talud en vez de plantas recibió una capa de hormigón, además de no observarse canalizaciones para conducir las aguas pluviales. Los bloques que forman el muro son machihembrados, esto es, en una parte tiene un resalto y en la contraria un rebaje para ir encajando con los bloques adyacentes. La presión del agua acumulada en la tierra y tapada por el homigón ha hecho que en algunos puntos se separen, dejando de estar unidos. A ello se suma que el peso y la humedad han hecho que el muro eche panzas, y sufra ondulaciones, algo muy patente si se observa desde el lateral más cercano a la gasolinera de Simply.

Escalada recuerda cómo hace meses puso la situación en conocimiento del 112 y la Guardia Civil levantó un atestado sobre la situación de esta estructura. Además, «el Ayuntamiento puso 15 o 20 vallas y una cinta para avisar, pero se han ido llevando las vallas según las han necesitado». En el momento de la visita, quedaban tres, separadas por unos 20 metros, y sin rastro de cinta.

En el camino asfaltado que conecta realmente la zona comercial y empresarial de Camaretas con la pasarela en sentido estricto también hay signos de abandono. El más claro es que la capa de hormigón que baja hasta el muro y «que sólo añade más carga» está rota en algunos puntos. Por debajo el terreno está hueco, arrastrado por el agua pluvial que no fluye canalizada. El resultado es una especie de cascarón que debajo no tiene tanto sustento como parece.

También en el asfalto aparecen grietas. Según señala el denunciante, el desplazamiento del talud sobre el que se sustenta hace que la elasticidad del aglomerado no sea suficiente y acabe abriéndose. Todo ello, en zona peatonal poco transitada y con menos de cinco años. La maleza pone de manifiesto «que desde que la inauguraron no han hecho nada para mantenerla». Ahora, todo indica que tanto el Ayuntamiento como Carreteras están dispuestos a subsanarlo una vez se aclare a quién le toca. «Mientras, «mi conciencia no estaría tranquila si no aviso» y cae a alguien».