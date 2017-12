La gripe ya es epidémica en la provincia

Los 95 casos por cada 100.000 habitantes registrados actualmente en Castilla y León han hecho que la gripe adquiera la calificación de epidemia, una circunstancia que se produce cuando supera el umbral de los 50 afectados por la mencionada cifra de población. Son datos que comparte la provincia de Soria, donde la intensidad actualmente es media-baja, tal y como matiza la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado.

«No es algo preocupante, ocurre todos los años y está dentro de la normalidad», indicó la responsable sanitaria. «Tenemos más casos y por lo tanto se pueden producir más contagios, pero la incidencia no es alta», recalcó Del Vado.

La meteorología adversa contribuye a que prolifere el virus de la gripe, por lo que «con este tiempo frío en la provincia es algo normal» que aumente el número de casos. «Hace dos años hubo menos y el pasado se produjo un repunte a finales de enero con algo más de incidencia», recordó la jefa del servicio, incidiendo en que Soria se mueve en parámetros normales para estas fechas.

En cualquier caso, las recomendaciones de Del Vado pasan por acudir al médico de cabecera al sentir los síntomas, evitando así aumentar las consultas en urgencias ante el riesgo de que el servicio se pueda colapsar. Importante no automedicarse y no tomar antibióticos no recetados, y sobre todo guardar reposo e ingerir mucha agua, así como antitérmicos si así lo considera el facultativo.

Según recoge el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León en su programa de vigilancia de la gripe, que actualiza semanalmente, «la tasa de incidencia estimada para Castilla y León sigue por encima del umbral epidémico y es similar a la de la semana anterior. Aunque los virus del tipo B son predominantes, se han detectado por primera vez en la Red Centinela virus del tipo A. La población más afectada sigue siendo los menores de 15 años».

Vacunas

Con todo, el mejor remedio pasa por la prevención y ya son más de 16.500 personas las que han optado por vacunarse en la provincia de Soria desde que comenzó la campaña el pasado 24 de octubre.

Los últimos datos registrados en la sección de gripe de Eltiempo.es indican que la difusión de la actividad gripal ya es epidémica en gran parte de la península. Destaca Castilla y León, junto a otras comunidades como Galicia, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Aragón, Murcia y Cataluña. Por su parte, en Cantabria, Navarra, Castilla La Mancha, Andalucía y Baleares la incidencia es «local», mientras que en Extremadura y las Islas Canarias, por su parte, la incidencia es «esporádica».