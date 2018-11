Un grito frente a la violencia contra la mujer y los menores

Soria plantó cara ayer a la violencia de género con numerosas actividades que recordaron a las víctimas, mostraron el respaldo social y alzaron la voz por la igualdad y la educación. En esta conmemoración internacional no sólo hubo un clamor por el respeto a la mujer, sino que también estuvieron muy presentes los menores que sufren de forma directa o indirecta los casos de violencia de género.

Por la mañana cientos de sorianos se plantaron frente a la violencia de género en Mariano Granados, entre alegatos, música y macetas. Por la tarde Antígona, junto con unas 150 personas, volvió a ser protagonista con un emotivo acto en la plaza de San Esteban. «Durante años fuimos testigos pasivos de que la violencia que se ejercía directamente contra las madres, repercutía sobre los hijos, no sólo indirectamente, sino de una forma tan directa, que en tantas ocasiones ellos eran las víctimas mortales», recordaron en un acto en el que se puso nombre a cada muerte.

Según apuntó el colectivo, «unos 840.000 hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren anualmente las consecuencias de la violencia machista en España, al formar parte de hogares que en los que a diario se soporta este tipo de violencia. Las cifras asustan» y los últimos informes de Sanidad y la la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, «el 64,2% de los niños y niñas padecen la violencia de manera directa».

Antígona también recordó que en 2013 comenzó a registrarse el número de «niños asesinados en casos de violencia de género contra sus madres. Ese año se contabilizaron seis menores asesinados. En 2014 las estadísticas señalaron que fueron cuatro. En 2015, se computaron cinco niños matados a manos de su propio padre. En 2016, uno. El año pasado, se registraron ocho niños y niñas muertos», con algunos casos muy mediáticos que impactaron a la sociedad.

Desde la asociación se aseveró que buena parte de estos crímenes se cometen por parte de personas sin problemas de salud mental ni antecedentes penales. «Algunas veces la venganza hacia la madre, es el germen que mueve a los padres a asesinar a sus propios hijos, a fin de causar mayor daño posible a la mujer, arrebatándole sus hijos de la forma más cruel».

En estas situaciones los agresores «son conscientes del daño que causan, y su rabia y su debilidad le incitan a buscar causar todavía más daño: ‘me dejas, pero yo te quito lo que más quieres, tus hijos’, que también son los suyos. Matar a la pareja se convierte en matar a su hijo» perpetuando la idea tan presente en la violencia de género de ‘míos o de nadie más’.

«En la mayoría de los casos señalados no existían medidas de prevención, pero el riesgo era real». Por ello desde Antígona se defendió que ante «cualquier atisbo de riesgo, suspensión inmediata del régimen de visitas y prohibición de acercamiento a los hijos. Y, sobre todo, formación y especialización» para los profesionales que actúen ante estas situaciones. Antígona defendió que «no pedimos venganza, sino justicia. Pero antes que todo, prevención. No más violencia machista. No más asesinatos de niños y niñas».

Por otro lado, San Esteban de Gormaz plantó cara ayer a la violencia de género con la celebración de una jornada de reflexión a cargo del Ceas Ribera del Duero y el Ayuntamiento de la localidad, que buscaban «fomentar una actitud crítica que nos lleve desde la identificación del maltrato al afrontamiento del mismo».

En el caso de El Burgo de Osma, la Plaza Mayor acogió en la mañana de ayer la lectura de un manifiesto en contra de la violencia de genero a cargo de dos jóvenes de la localidad, al que siguió un minuto de silencio por aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia más cruel. En Almazán se representó una performance con poemas y representaciones escénicas a cargo del grupo Almateatro de Almazán.