El grupo Copiso eleva un 9% su facturación y supera los 246 millones

Copiso y sus empresas aumentaron el año pasado el volumen de negocio en un 9% y superaron los 246 millones de facturación, según las cuentas de 2018 que conocieron y aprobaron los socios de la cooperativa durante la asamblea general ordinaria celebrada en la mañana de ayer. Se erige un año más como la primera empresa de la provincia en cuanto a datos económicos. Y con la fábrica de Valcorba al 90% de su capacidad productiva, si los números siguen creciendo, Copiso no descarta ampliar la planta a medio plazo. Así lo anunció ayer su presidente, Francisco Javier Blanco.

Así, el grupo alcanzó en el año 2018 un total de 246.860.992 euros, lo que supone un 9,17% más que en el ejercicio anterior, al sumar la facturación de 125.341.856 euros de la propia cooperativa soriana, que a su vez implica un 2,25% más que en 2017, y los 121.519.136 euros de las empresas del grupo. A este respecto, cabe destacar un importante crecimiento de un 17% más que la anualidad anterior, a pesar de la bajada del 10% del precio que experimentó el porcino en 2018.

El balance económico de la cooperativa ya no puede entenderse sin la actividad de las diferentes sociedades en las que participa Copiso, fundamentalmente de Icpor Soria SL, con sede social en la capital, especializada en integración porcina de cerdo blanco e ibérico y participada a partes iguales por Copiso e Incarlopsa. La tendencia lógica de negocio de Copiso, dada la estrategia de la empresa soriana en el grupo de empresas, es una mayor estabilización de la facturación de la actividad de la cooperativa, y un progresivo crecimiento del negocio del grupo empresarial, como se ha evidenciado nuevamente en este ejercicio de 2018. Porque la facturación de la sociedad Icpor Soria ha sido de 86 millones de euros, un 11,68% con respecto a su volumen de ventas del año anterior, 77 millones. De hecho, en apenas siete años se ha convertido en la tercera empresa más importante de la provincia en cuanto a facturación, por detrás de Copiso y Fico Mirrors, pero además dinamiza el entorno rural español, generando riqueza, creando empleo y fijando población en los pueblos, ya que cuenta con una plantilla de casi un millar de empleos entre directos e indirectos, de los que 200 trabajan en Soria. Además, en estos siete años Icpor ha conseguido poner en el mercado medio millón de cerdos con los proyectos que ha puesto en marcha entre Castilla-La Mancha y Castilla y León, las dos comunidades en las que trabaja.

En la asamblea general también se puso en conocimiento de los socios la inversión realizada por Copiso en el ejercicio de 2018 ha ascendido a 1.679.024 euros, que se ha utilizado en diferentes almacenes y servicios en los centros comarcales de la provincia, destacando la ampliación de una nave en San Esteban de Gormaz; y la compra de una finca en Almazán para la construcción de una planta de blending. Así, la cooperativa soriana ha realizado en los últimos ocho años (2011-2018), coincidiendo con la crisis económica vivida en España, su «mayor esfuerzo inversor con más de 35 millones de euros».

El volumen total de pienso fabricado en Valcorba -que ya trabaja al 90% de su capacidad productiva- ha sido de 242.845 toneladas en el ejercicio 2018, con un ligero incremento de 2.397 toneladas, lo que supone un 1% más respecto al ejercicio anterior. Además del pienso suministrado desde la fábrica de Valcorba, desde otras fábricas se han suministrado otras 104.808 toneladas, lo que hace un total de 347.653 toneladas de pienso para todo el grupo Copiso (un 7,26% más).

«Esto implica que si la sociedad soriana sigue apostando por esta cooperativa tendremos que buscar la fórmula para ampliar la fábrica y poder seguir transformando los cereales de los agricultores sorianos en el territorio y generando el valor añadido en Soria y para los sorianos», adelantó.

Por su parte, el volumen de cerdos vendidos por las sociedades en las que participa Copiso sumó, en 2018, un total de 889.831 animales de cebo, un 9% más que el ejercicio anterior, que fueron 816.026. La circunstancia de abarcar la gestión de todo el ciclo productivo y comercial, incluida la producción agrícola de materias primas y la fabricación de piensos, permite a la cooperativa soriana lograr unos mejores índices productivos y de rentabilidad, situándose en el rango medio-alto del sector porcino español. La cooperativa vendió 264.383 animales, Icpor 561.097 y Sinova Pork 64.351.

Con estas cifras el grupo Copiso podrá cumplir la hoja de ruta que tiene marcada para alcanzar el millón de cerdos vendidos en 2020, según aseguró Blanco. «A pesar de las dificultades, porque no está siendo una tarea sencilla», reconoció. A este respecto, se refería a algunos «sectores animalistas» que «no facilitan el crecimiento y la proyección que el porcino tiene en Soria».

Insistió en que «la expansión en la producción porcina, a nivel de grupo, está asentada y va unida al desarrollo de la agricultura. Ambas actividades, agricultura y ganadería, se complementan, se necesitan y se impulsan mutuamente en un proceso que logra abarcar todo el proceso productivo, gracias a un modelo cooperativo ejemplar, logrado por los socios de Copiso, y conseguido después de años de esfuerzo e implicación del campo soriano». En este sentido, «es importante transmitir a la sociedad soriana nuestro modelo de negocio, siendo estrictos en el cumplimiento de las normativas existentes y buscar el consenso y equilibrio que posibilite este desarrollo, por la importancia que tiene en la economía provincial y regional», puntualizó el director-gerente, Andrés García.

Respecto a los cereales, en la campaña actual 2018-2019 se recogieron a los socios 166.491 toneladas de la campaña. Esta actividad depende fundamentalmente de la climatología, que condiciona la producción de las cosechas. Esta circunstancia afecta tanto a la cooperativa como a las explotaciones de los socios. En girasol, las toneladas recogidas en el otoño de 2018 (campaña 2018/2019) fueron de 16.678 toneladas. Y el volumen de ventas de fertilizantes durante el año 2018 fue de 35.580 toneladas, lo que supone una ligera subida del 1%.

En cuanto a la plantilla de Copiso, a diciembre de 2018 era de 124 empleados, tres más que a final del año anterior, lo que representa un incremento del 2,25%. En el conjunto de las sociedades del grupo los empleos suman unos 160. Copiso mantiene así su compromiso con el empleo en la provincia, puesto que hay que tener en cuenta el efecto multiplicador en los empleos indirectos, que genera la actividad del grupo.